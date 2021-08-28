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Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети

Сергей Шнуров ФОТО: Dmitry Morgulis/TASS

Основатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров появился в новом клипе своего музыкального проекта «Зоя». Обновленный имидж артиста с бородой фанаты обсудили в его профиле в Instagram.

Шнуров анонсировал клип певицы на песню «Мне бы хлеба». Музыкант появился в начале ролика с густой бородой, на нем были одеты серая рубашка и жилет стального цвета. В видео он рассказал «о подсознательном желании пряника» и «навязчивом мучном неврозе», передает Lenta.ru.

Пользователи сети удивились изменением внешнего вида артиста и сравнили его с писателями Иваном Тургеневым и Александром Солженицыным. У некоторых фанатов образ Шнурова вызвал ассоциацию с дворянином и австрийским психологом Зигмундом Фрейдом.

Ранее Шнуров оказался лидером рейтинга самых богатых звезд российского шоу-бизнеса, составленного изданием Forbes. Годовой доход музыканта оценили в 8,8 миллиона долларов.

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