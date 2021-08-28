Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети

Шнуров анонсировал клип певицы на песню «Мне бы хлеба». Музыкант появился в начале ролика с густой бородой, на нем были одеты серая рубашка и жилет стального цвета. В видео он рассказал «о подсознательном желании пряника» и «навязчивом мучном неврозе», передает Lenta.ru.