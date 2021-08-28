Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака

По словам Раша, завтрак «задает тон настроению и тому, как пройдет новый день». Один из любимых вариантов для утреннего перекуса у знаменитого повара — энергетические смузи, которые иногда могут заменить еду. Такие «коктейли» он готовит из овсянки, киноа, амаранта, жирного йогурта и органического арахисового масла.

«В таком напитке есть все что нужно для получения энергии, а также высокое содержание белка», — объяснил Андре Раш.

Он также любит бекон, который становится основным продуктом завтрака, в сочетании с яйцом всмятку. «Бекона беру совсем немного. Выбираю из индейки или обычный. Все зависит от моего настроения и самочувствия», — подчеркнул повар.