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Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака

Бывший шеф-повар Белого дома и сомелье Андре Раш ФОТО: Instagram @realchefrush

Бывший шеф-повар Белого дома и сомелье Андре Раш, который готовил для американских президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа, поделился секретами полезного и легкого завтрака, сообщают РИА Новости со ссылкой на Insider.

По словам Раша, завтрак «задает тон настроению и тому, как пройдет новый день». Один из любимых вариантов для утреннего перекуса у знаменитого повара — энергетические смузи, которые иногда могут заменить еду. Такие «коктейли» он готовит из овсянки, киноа, амаранта, жирного йогурта и органического арахисового масла.

«В таком напитке есть все что нужно для получения энергии, а также высокое содержание белка», — объяснил Андре Раш.

Он также любит бекон, который становится основным продуктом завтрака, в сочетании с яйцом всмятку. «Бекона беру совсем немного. Выбираю из индейки или обычный. Все зависит от моего настроения и самочувствия», — подчеркнул повар.

Иногда он готовит протеиновые блинчики. Для этого Раш использует яичные белки и протеиновый порошок. Такое блюдо, по мнению шеф-повара, — отличный вариант на завтрак, когда все остальное надоело.

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