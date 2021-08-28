Знаменитому порноактеру грозит до 330 лет тюрьмы
Подсчитано, что за четверть века от домогательств Рона Джереми могли пострадать около двух десятков женщин.
Подсчитано, что за четверть века от домогательств Рона Джереми могли пострадать около двух десятков женщин.
Знаменитому актеру фильмов для взрослых Рону Джереми выдвинули официальное обвинение в нескольких десятках случаев сексуального насилия и домогательства. Если порноактера признают виновным, то ему грозит до 330 лет лишения свободы. Об этом сообщает американская газета USA Today со ссылкой на прокуратуру округа Лос-Анджелеса, пишет Life.ru.
Джереми обвиняют более чем в 30 случаях сексуального насилия, в том числе в изнасилованиях, принуждении к оральному сексу, а также в домогательствах к спящим женщинам. Кроме того, порнозвезда проявляла непристойные действия по отношению к ребенку в возрасте 14 или 15 лет. Отмечается, что преступления были совершены с 1996 по 2020 год. Потерпевших женщин более двух десятков в возрасте до 51 года. Во время слушаний как сам Джереми, так и его адвокат утверждали, что порноактер невиновен по всем пунктам.