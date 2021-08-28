Знаменитому порноактеру грозит до 330 лет тюрьмы

Знаменитому актеру фильмов для взрослых Рону Джереми выдвинули официальное обвинение в нескольких десятках случаев сексуального насилия и домогательства. Если порноактера признают виновным, то ему грозит до 330 лет лишения свободы. Об этом сообщает американская газета USA Today со ссылкой на прокуратуру округа Лос-Анджелеса, пишет Life.ru .

Джереми обвиняют более чем в 30 случаях сексуального насилия, в том числе в изнасилованиях, принуждении к оральному сексу, а также в домогательствах к спящим женщинам. Кроме того, порнозвезда проявляла непристойные действия по отношению к ребенку в возрасте 14 или 15 лет. Отмечается, что преступления были совершены с 1996 по 2020 год. Потерпевших женщин более двух десятков в возрасте до 51 года. Во время слушаний как сам Джереми, так и его адвокат утверждали, что порноактер невиновен по всем пунктам.