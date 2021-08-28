«МакSим прошла ад»: Влад Кадони ответил тем, кто обвиняет певицу в пиаре
Ведущий популярного реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони рассказал, кому стоит сказать «спасибо» за то, что люди перестали верить в болезни звезд, пишет Teleprogramma.pro.
Ведущий популярного реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони рассказал, кому стоит сказать «спасибо» за то, что люди перестали верить в болезни звезд, пишет Teleprogramma.pro.
Об истории с МакSим известного телеведущего спросили подписчики на его странице в Instagram.
В ответ Кадони быстро дал оценку тем, кто не устает рассуждать на тему «мнимой» болезни певицы:
Выдуманные или приукрашенные истории людей, которые жаждут славы, все равно в итоге разоблачатся, вот только недоверие у публики к своим кумирам остается.
Кадони, отвечая подписчикам, кстати вспомнил притчу про мальчика, который кричал «Волки, волки!», а когда они появились, никто ему не поверил. Так и в отечественном шоу-бизнесе, считает ведущий.
Певица МакSим не так давно выписалась из больницы, в которой более месяца боролась с тяжелой болезнью. Сейчас она дома и проходит курс восстановительной терапии под наблюдением медиков.
Поклонники певицы рады выздоровлению своего кумира, однако некоторые коллеги МакSим начали обвинять артистку в том, что она якобы просто хотела привлечь к себе внимание с помощью болезни, а вся история с длительной комой и чудесным спасением была лишь грамотным пиаром, пишет Пятый канал.
К примеру, такие мысли высказывала экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта. Ранее она заявила, что МакSим в последние годы переживает творческий спад и утрату былой популярности, поэтому и решила хайпануть на теме коронавируса. Подписчики Беретты осудили ее заявления и тут же отписались от нее в социальных сетях.