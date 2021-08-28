«МакSим прошла ад»: Влад Кадони ответил тем, кто обвиняет певицу в пиаре

Об истории с МакSим известного телеведущего спросили подписчики на его странице в Instagram.

«Влад, вы поддержали певицу МакSим? Многие думают, что это пиар», — спросили поклонники.

В ответ Кадони быстро дал оценку тем, кто не устает рассуждать на тему «мнимой» болезни певицы:

«Я знаю, что МакSим прошла ад. Я знаю, что Заворотнюк — это все реальность. А вот кто пытается на этом имя сделать, как раз и есть хайпожоры», — обозначил свою позицию телеведущий.

Выдуманные или приукрашенные истории людей, которые жаждут славы, все равно в итоге разоблачатся, вот только недоверие у публики к своим кумирам остается.

«За это надо сказать всяким хайпожорам спасибо, которые из всего делают тему для прессы. Придумывают себе реанимации, несуществующие болезни, комы и так далее. Ну, помните, например, Алибасова с „Кротом?“» — написал Влад.

Кадони, отвечая подписчикам, кстати вспомнил притчу про мальчика, который кричал «Волки, волки!», а когда они появились, никто ему не поверил. Так и в отечественном шоу-бизнесе, считает ведущий.

Влад Кадони ответил тем, кто обвиняет певицу в пиаре ФОТО: instagram.com/domkadoni

Певица МакSим не так давно выписалась из больницы, в которой более месяца боролась с тяжелой болезнью. Сейчас она дома и проходит курс восстановительной терапии под наблюдением медиков.

Поклонники певицы рады выздоровлению своего кумира, однако некоторые коллеги МакSим начали обвинять артистку в том, что она якобы просто хотела привлечь к себе внимание с помощью болезни, а вся история с длительной комой и чудесным спасением была лишь грамотным пиаром, пишет Пятый канал.