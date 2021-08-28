Загробные тайны: Любовные письма Пугачевой Стефановичу могут навеки изменить образ Примадонны

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что хочет приобрести интимную переписку певицы Аллы Пугачевой с ее вторым мужем — кинорежиссером Александром Стефановичем. По словам юриста, однажды они встретились со Стефановичем на мероприятии. Тогда режиссер и предложил оставить адвокату все свои записи и дневники. Стефанович считал его единственным человеком, который сможет опубликовать их, объясняет Добровинский, пишет Life.ru.

Письмо #1: Нельзя, но можно

Любовь Аллы Пугачевой и Александра Стефановича продлилась всего четыре года. В какой-то степени это был производственный брак: Стефанович был продюсером самой популярной певицы в стране, а сама исполнительница при помощи шоумена познакомилась со столичным бомондом. Детей они не хотели — оба были погружены в свою карьеру. Сейчас понятно: их связывала страсть, а не любовь. Они и познакомились как-то неправильно: оба были обручены и бросили тех, кто их любил по-настоящему. На таком фундаменте семью не построишь, а вот карьеру, как оказалось, еще как! Их первые письма могли быть именно об этом: о том, что оба, несмотря на привязанность и теплые отношения, чувствовали себя несвободными. Собственно, их первая переписка стала достоянием гласности. Стефанович рассказал, как признался Пугачевой в любви, напечатав признание на машинке, когда она в первый раз пришла к нему домой. В ответ Алла Пугачева допечатала: "Саша, пусть будет так... не знаю как. Но пусть будет! Один йог сказал: "Если нельзя, но очень хочется, то можно!"

Письмо #2: Дави на одиночество

Стефанович был режиссером, а между кино и эстрадой тогда была пропасть. Коллеги говорили Александру, мол, куда ты лезешь, брось эту певичку, это же бульварщина, а он решил пойти всем наперекор. Каждое выступление Аллы Пугачевой с его помощью становилось настоящим спектаклем. Тогда такого не делал никто. Тем не менее это была лишь форма, самое интересное было в содержании. Стефанович точно угадал тренд: Россия — страна женщин с тяжелой долей. Так и был создан тот образ, который сделал обычную исполнительницу артисткой № 1 на долгие годы. В письмах того времени Стефанович писал жене о том, что она должна передавать в своих песнях сопричастность в переживании одиночества. При этом они умело пользовались изощренными приемами, которые действуют и сегодня. Пугачева периодически пропадала со сцены, и в прессе появлялись статьи о том, что ее опять запретили. Создавался информационный вакуум, и после этого она снова выходила на сцену. Все это была продуманная тактика. Писали ли они об этом, обсуждали ли такие приемы друг с другом? Вполне вероятно. Сцена была главным лейтмотивом их совместной жизни. Возможно, единственным.

Письмо #3: Гроздья гнева