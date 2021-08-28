За что любят группу ABBA, выпускающую новые песни после 39 лет молчания

АВВА возвращается спустя почти 40 лет! Легендарная шведская группа выпустит сразу пять новых песен впервые после своего распада в 1982 году.

Знаменитые шведы готовят и масштабный концерт. Он состоится в Лондоне уже в сентябре. Для уникального шоу специально строится целый театр.

Правда, сами участники квартета на сцене не появятся. Зрители увидят голограммы: они будут изображать ABBA в эпоху расцвета молодости и популярности.

За что любят ABBA

Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад создали квартет ABBA в 1972 году. Тогда же они представили свою первую композицию — People need love («Людям нужна любовь»). Спустя два года группа заняла первое место на конкурсе «Евровидение», выступив с песней Waterloo. В 1982 году коллектив распался.

По информации BBC, поклонники ABBA по всему миру скупили около 400 миллионов синглов и пластинок группы. В 2015 году песня шведского коллектива под названием Dancing Queen («Танцующая королева») была включена в Зал славы премии «Грэмми». Фильмы Mamma Мiа! и Маmma Мia! 2, в основу которых положены песни группы, на двоих собрали в мировом прокате более одного миллиарда долларов.

Помимо цепляющих песен, группа также прославилась своими экстравагантными костюмами. Правда, музыканты выбрали такой стиль не из-за странных вкусов, а из прагматичных побуждений. Дело в том, что шведские законы позволяли уменьшить размер налогов, если сценические костюмы нельзя было использовать в повседневной жизни. В итоге музыканты начали шить себе костюмы, в которых невозможно выйти на улицу, пишет Пятый канал.

Фото 1977 года. Легендарная шведская поп-группа ABBA ФОТО: PER KAGRELL / EXPRESSEN/EXPRESSEN

Группа нравилась не только критикам и обычным слушателям, но и политикам. Королева Елизавета II признавалась, что обожает песню Dancing Queen.