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За что любят группу ABBA, выпускающую новые песни после 39 лет молчания

Swedish pop group Abba: Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog and Bjorn Ulvaeus pose after winning the Swedish branch of the Eurovision Song Contest with their song "Waterloo", February 9, 1974. Picture taken February 9, 1974. Olle Lindeborg/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. ФОТО: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Легендарная шведская группа выпустит сразу пять новых композиций. В сентябре в Лондоне состоится их масштабный концерт. Он будет очень необычным.

АВВА возвращается спустя почти 40 лет! Легендарная шведская группа выпустит сразу пять новых песен впервые после своего распада в 1982 году.

Знаменитые шведы готовят и масштабный концерт. Он состоится в Лондоне уже в сентябре. Для уникального шоу специально строится целый театр.

Правда, сами участники квартета на сцене не появятся. Зрители увидят голограммы: они будут изображать ABBA в эпоху расцвета молодости и популярности.

За что любят ABBA

Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад создали квартет ABBA в 1972 году. Тогда же они представили свою первую композицию — People need love («Людям нужна любовь»). Спустя два года группа заняла первое место на конкурсе «Евровидение», выступив с песней Waterloo. В 1982 году коллектив распался.

По информации BBC, поклонники ABBA по всему миру скупили около 400 миллионов синглов и пластинок группы. В 2015 году песня шведского коллектива под названием Dancing Queen («Танцующая королева») была включена в Зал славы премии «Грэмми». Фильмы Mamma Мiа! и Маmma Мia! 2, в основу которых положены песни группы, на двоих собрали в мировом прокате более одного миллиарда долларов.

Помимо цепляющих песен, группа также прославилась своими экстравагантными костюмами. Правда, музыканты выбрали такой стиль не из-за странных вкусов, а из прагматичных побуждений. Дело в том, что шведские законы позволяли уменьшить размер налогов, если сценические костюмы нельзя было использовать в повседневной жизни. В итоге музыканты начали шить себе костюмы, в которых невозможно выйти на улицу, пишет Пятый канал.

Фото 1977 года. Легендарная шведская поп-группа ABBA ФОТО: PER KAGRELL / EXPRESSEN/EXPRESSEN

Группа нравилась не только критикам и обычным слушателям, но и политикам. Королева Елизавета II признавалась, что обожает песню Dancing Queen.

«Я всегда танцую под нее, потому что я королева и люблю танцевать», — сказала как-то она.

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