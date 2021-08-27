Основатель группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому

Врачи оценивают состояние музыканта как крайне тяжелое, но обещают сделать все возможное, чтобы стабилизировать его. Информацию о том, что Владимир Бурдин попал в больницу подтвердили коллеги по группе – они написали об этом в социальных сетях. «Не теряем надежды, что выкарабкается», – говорится в сообщении.

Позже на связь вышел брат гитариста Тимофей, который уточнил – у Бурдина поражены 80 процентов легких, при этом тест на коронавирус пока не показал положительный результат.

«Но, скорее всего, это ковид. В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделением. Делают что могут. Оборудование у них современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое», – сказал родственник. Также он добавил, что у Владимира поврежден мозг.

Владимир Бурдин ФОТО: скриншот видео

Отметим, что именно Бурдин является автором хита «Молодость жива», а также нескольких песен «Смысловых галлюцинаций» и группы «Пилот». Несмотря на талант, Владимир ведет асоциальный образ жизни. В молодости его нередко ловило на кражах, а также сажали в тюрьму. Три года назад его приговорили к принудительному лечению в психиатрической больнице после того, как он ударил ножом мужчину, угрожавшему его жене.

В декабре прошлого года музыкант выписался из психиатрической клиники, после чего развелся с супругой. Периодически он дает концерты в маленьких клубах или ресторанах



