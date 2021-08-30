ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, вот она - новая первая леди Эстонии

Алар Карис родился 26 марта 1958 года в Тарту. В 1976 году окончил Тартускую среднюю школу № 2, а в 1981 году – ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук. В 2007-2012 годах был ректором Тартуского университета. 26 марта 2013 года Рийгикогу назначил Кариса государственным контролером. В октябре 2017 года Карис был избран директором Эстонского национального музея. С 2010 года Карис является членом Эстонского студенческого союза.

Его жена Сирье Карис ранее была директором Эстонского исторического музея, а с 2018 года она директор Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.

Смотрите, кто может стать следующей первой леди Эстонии!

Второй тур президентских выборов начался во вторник в 12 часов. Единственным кандидатом был Алар Карис, директор Эстонского национального музея, чья жена Сирье Карис - директор Тартуского городского музея. Во втором туре президентских выборов в Рийгикогу Алар Карис получил 72 голоса и был избран новым президентом республики.

Перед президентскими выборами Elu24 спросил Сирье Карис о ее чувствах. «Мы не можем гадать, давайте посмотрим, что принесет этот день, - сказала супруга избранного президента. - Я пришла проверить, готово ли мое представление и все ли в порядке. У меня обычный рабочий день».

Карис не задумывалась о звании первой леди перед выборами. "О нет, я совсем об этом не думала. Я даже мужа не видела пять дней», - улыбнулась Карис и добавила, это все - «музыка будущего. Посмотрим, как пойдет. Мы вообще не обсуждали эти вопросы. У меня есть работа, и он делает там свою работу, и так оно и есть».

По словам Кариса, они с женой вообще не обсуждали возможность мужниного президента. «Нет смысла думать о том, что нереально», - говорила Сирье.

Карис смотрела второй тур президентских выборов и переживала за мужа. «Я всегда поддерживаю своего мужа! Он мой муж, кто же еще должен поддерживать его как ни его жена».

Карис не думала об итогах дня выборов, но надеялась, что вскоре сможет поговорить с Аларом. И она поговорит, но уже в новом качестве!



