Сб, 28.08.2021
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В Индии мужчина облил клеем половой орган перед сексом и умер

Клей. Фото иилюстративное. ФОТО: Shutterstock

Под рукой не оказалось презервативов, и пара влюбленных решила импровизировать. К сожалению, такая импровизация оказалась фатальной. 

Житель Индии умер после того, как попытался воспользоваться токсическим эпоксидным клеем вместо средства контрацепции.

По словам местной полиции, 25-летний Салман Мирза и его девушка решили уединиться в отеле в городе Ахмадабад, пишет Times of India.

Однако под рукой у пары не оказалось презервативов. Тогда было решено нанести на гениталии парня эпоксидный клей.

На следующий день Мирзу без сознания в кустах неподалеку от здания нашел его знакомый и отвез домой. Там парню становилось все хуже. В итоге после госпитализации он скончался в больнице, передает портал Union.

Правоохранители считают, что мужчина и женщина были под действием наркотических средств, а клей носили с собой для их изготовления.

Предполагается, что к смерти Мирзы привело сочетание употребленных наркотиков и нанесенного на тело токсического вещества. В частности, у парня развилась полиорганная недостаточность - отказ работы двух или более систем, играющих важную роль в жизнеобеспечении организма.

Отмечается, что погибший был единственным кормильцем своих пожилых родителей и двух сестер. Полиция проводит расследование.


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