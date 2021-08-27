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Горячо: депутат Рийгикогу Репинский с ненаглядной Катюшечкой зажигают в Одессе у бассейна

Мартин Репинский и Екатерина Васильева в Одессе ФОТО: Скриншот Facebook/Екатерина Васильева

Известная модель и возлюбленная Мартина Репинского Екатерина Васильева старается держать подписчиков и друзей в курсе событий, публикуя в Facebook-сторис жаркие видео и фото их отдыха на Украине. 

Прошлой ночью, судя по снимкам и видео на странице Васильевой, в портовом городе Одессе на Черном море проходил концерт известного исполнителя Монатика, собравший сотни поклонников со всех уголков мира, в том числе и из Эстонии. Горячие девушки, мужественные парни, коктейли рекой, яркие огни танцпола и сцена у бассейна... и тут появляется он - кумир миллионов - тот самый неугомонный и жизнерадостный Монатик, предлагающий публике заняться танцами. Судя по всему, Екатерина и Мартин откликнулись на его предложение и прекрасно провели время в ночном клубе прямо на пляже - Ibiza Beach Club. Веселый MC объявляет в микрофон: «Как мы знаем, дружба между мужчиной и женщиной - это секс, отложенный на потом». Гости на одном из видеороликов держат в руках горящие вулканы для тортов и весело ими размахивают. 

Екатерина Васильева на отдыхе в Одессе ФОТО: Скриншот Facebook/Екатерина Васильева

Напомним, что о любви Мартина и Екатерины общественности стало известно благодаря большой афише в Ида-Вирумаа, на ней было опубликовано любовное послание для «любимой Катюшечки». Сам Репинский является депутатом Рийгикогу от Центристской партии и входит в комиссию по делам Европейского союза, а также в комиссию по сельской жизни. 

Одесса - один из любимых городов отдыха в том числе и среди эстонских туристов. В нем проживают около миллиона человек. 

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