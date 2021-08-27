Горячо: депутат Рийгикогу Репинский с ненаглядной Катюшечкой зажигают в Одессе у бассейна

Прошлой ночью, судя по снимкам и видео на странице Васильевой, в портовом городе Одессе на Черном море проходил концерт известного исполнителя Монатика, собравший сотни поклонников со всех уголков мира, в том числе и из Эстонии. Горячие девушки, мужественные парни, коктейли рекой, яркие огни танцпола и сцена у бассейна... и тут появляется он - кумир миллионов - тот самый неугомонный и жизнерадостный Монатик, предлагающий публике заняться танцами. Судя по всему, Екатерина и Мартин откликнулись на его предложение и прекрасно провели время в ночном клубе прямо на пляже - Ibiza Beach Club. Веселый MC объявляет в микрофон: «Как мы знаем, дружба между мужчиной и женщиной - это секс, отложенный на потом». Гости на одном из видеороликов держат в руках горящие вулканы для тортов и весело ими размахивают.