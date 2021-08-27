Крутой поворот: эти 4 знака Зодиака в сентябре ждут важные перемены

Овен

Кажется, вы давно настроены повернуть жизнь на 360 градусов — так решайтесь! Сентябрь — самое благодатное время для перемен. Возможно, звезды подтолкнут вас сменить поле деятельности или трансформировать привычную рабочую рутину, а может, намекнут, что пора провести ревизию собственных мыслей и определиться, куда и с кем вы хотите двигаться дальше.

Рак

В сентябре готовьтесь встречать все новое с распростертыми объятиями, потому что перемены будут исключительно к лучшему, обещают звезды. Готовы к новой работе? А к неожиданным (и приятным!) встречам? Отбросьте сомнения и страхи и доверьтесь Вселенной — она поможет вам нащупать верный маршрут к той жизни, к которой вы так стремитесь.

Скорпион

Возможно, начало сентября покажется вам ласковым продолжением летних каникул — размеренным, предсказуемым и не предвещающим никаких изменений, но будьте начеку. К концу месяца вас может закрутить в водовороте событий, неожиданных встреч и романтических знакомств. Ваша задача — не терять головы и суметь определиться с тем, каких изменений в жизни вам действительно хочется, а что менять не стоит.

Рыбы