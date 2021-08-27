Хлопковые сумки шопперы совсем не эко-френдли. Разбираемся, как они вредят планете

На самом деле чрезмерное увлечение шопперами может создать новую проблему для планеты.

Согласно исследованию Министерства окружающей среды и продовольствия Дании, проведенному в 2018 году, сумку из органического хлопка необходимо использовать как минимум 20 000 раз, чтобы компенсировать ее негативное влияние на экологию.

Это значит, что ежедневно один человек должен носить такую сумку в течение 54 лет. Подсчитайте теперь, сколько всего таких сумок в вашем арсенале.

На самом деле, хлопок очень водоемок. Ко всему, переработать шоппер экологически безопасным способом, не так просто, как мы думаем. Просто выбросить такую сумку в мусорное ведро недостаточно.

По данным аналитиков, только 15 % из 30 миллионов тонн хлопка, производимого ежегодно, действительно попадает в текстильные хранилища для дальнейшей переработки.

В том случае, если сумка таки попадает на переработку, большинство красок, используемых для печати надписей и логотипов на них, основаны на ПВХ и, следовательно, не подлежат вторичной переработке.

Плюс затраты – сначала необходимо распечатать выкройки и вырезать из ткани сумку. В следствии, от 10 до 15% хлопка просто пропадает. Переработать его достаточно энергозатратно.

Все больше бренды используют людей в качестве бесплатных рекламных бордов, следуя за модой экосумок из хлопка. Чем больше они популярны, тем больше они их производят. Это хороший пример того, что люди пытаются быть более осознанными, не понимая всей сложности ситуации.

Конечно, нельзя сказать, что хлопок хуже пластика, их даже не следует сравнивать. Но не стоит и забывать, что хлопок может содержать пестициды (если он не выращен органическим путем), из-за его производства высыхают реки через чрезмерное потребление водных ресурсов.