Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу Милана. Бывший премьер-министр Италии оказался в больнице. Об этом в пятницу 27 августа, сообщает источник Reuters.

Сейчас Сильвио Берлускони 84 года, юбилей он отметит через месяц – 29 сентября. Стоит отметить, что с начала 2021-го его экстренно госпитализировали уже дважды – в январе и в марте.

Так, 14 января экс-политика экстренно положили в больницу Монако. Необходимость госпитализации личный врач Берлускони объяснил «аритмологической проблемой с сердцем». Иными словами, сердечной недостаточностью.

Спустя два месяца о том, что экс-премьер находится в больнице, стало известно в начале судебного заседания в Милане по делу, в котором Берлускони проходит в качестве обвиняемого.

Стоит отметить, что в последние годы новости о проблемах со здоровьем у мэтра итальянской политики появляются все чаще. В конце 2019 года экс-премьер Италии упал в давке и угодил в больницу. Лидера партии «Вперед, Италия» в буквальном смысле сбили с ног его же сторонники. А в сентябре 2020-го Сильвио Берлускони был инфицирован коронавирусом.



