Овдовевший Олег Сынаялг сказал ранящие душу слова
Недавно потерявший жену Олег Сынаялг, говорит, что Вийви навсегда останется любовью всей его жизни.
Недавно потерявший жену Олег Сынаялг, говорит, что Вийви навсегда останется любовью всей его жизни.
В интервью журналу Kroonika мужчина признался, что это жестокая, почти невыносимая боль, передает портал Buduaar.
- говорит предприниматель.
Олег не смягчает боль и терзается каждый день. Мужчина признается, что все время по щекам текут слезы и стоит ком в горле:
От таких слов сжимается сердце.
В прошлую субботу Вийви отправили в последний путь в таллиннской церкви Св. Иоанна.