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Овдовевший Олег Сынаялг сказал ранящие душу слова

Олег Сынаялг. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Недавно потерявший жену Олег Сынаялг, говорит, что Вийви навсегда останется любовью всей его жизни.

В интервью журналу Kroonika мужчина признался, что это жестокая, почти невыносимая боль, передает портал Buduaar.

Я не мог представить себе ничего подобного в своей жизни,

- говорит предприниматель. 

Олег не смягчает боль и терзается каждый день. Мужчина признается, что все время по щекам текут слезы и стоит ком в горле: 

Несколько раз в день я прихожу к морю, встаю среди можжевельников и громко плачу.

От таких слов сжимается сердце.

В прошлую субботу Вийви отправили в последний путь в таллиннской церкви Св. Иоанна.

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