Овдовевший Олег Сынаялг сказал ранящие душу слова

В интервью журналу Kroonika мужчина признался, что это жестокая, почти невыносимая боль, передает портал Buduaar .

Я не мог представить себе ничего подобного в своей жизни,

Олег не смягчает боль и терзается каждый день. Мужчина признается, что все время по щекам текут слезы и стоит ком в горле: