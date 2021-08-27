Прохор Шаляпин сыграл за границей свадьбу с 42-летней миллионершей

Сообщается, что свадьба Прохора и Татьяны в США обошлась им примерно в 15 миллионов рублей. Влюбленные отметила бракосочетание в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса, куда пригласили самых близких.

На празднике 37-елтнйи артист радовал иностранных друзей новоиспеченной супруги заводными хитами Юры Шатунова и Верки Сердючки. Что касается нарядов, то Татьяна выбрала для столь важного события традиционные белое платье, которое подчеркивало ее пышные формы. Прохор отдал предпочтение светло-серому классическому костюму.

Избранница артиста – довольно обеспеченная женщина. К 42 гом Татьяна Клаудия Девис сумела построить успешный бизнес – блондинка владеет в Канаде сетью адвокатских контор.

Сейчас жена Прохора находится вместе с ним в Америке, где восстанавливает здоровье. Татьяна перенесла коронавирус, который подхватила после свадьбы.

Напомним, Шаляпин никогда не скрывает своей любви к женщинам постарше. Так, на его счету брак с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, годящейся ему в матери. «Вообще список моих любовей – это первая двадцатка Forbes самых богатых женщин мира. Они в основном американки! Но есть и китаянки, и даже одна японка! Такая красивая, раздобревшая. Будет кормить меня шоколадками. Я, к сожалению, сладкоежка», – как-то откровенничал исполнитель.



