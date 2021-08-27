Наташа Королева откровенно рассказала об отношениях с Тарзаном: «Это предательство, с которым трудно жить»

Наташа Королева обратила внимание на Сергея Глушко уже после того, как рассталась со своим первым мужем автором-песенником, певцом Игорем Николаевым. Отметим, что именно ему артистка и обязана своей популярностью и успехом. В тандеме с Николаевым Королева исполнила много песен, ставших хитами на долгие годы.
При этом артистка, по ее признанию, тогда не страдала от недостатка мужского внимания. Но именно Сергею Глушко удалось покорить заводную украинку. Влюбленные поженились, вскоре у них родился сын Архип. Казалось, Наташа Королева и Тарзан - одна из самых ярких, эпатажных и, вместе с тем, гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.
Но в прошлом году неожиданно грянул скандал. Оказалось, Глушко изменил Королевой. Стриптизера сняли с некой Анастасией Шульженко. Эффектная рыжеволосая красавица отметилась в нескольких шоу, в красках рассказав об отношениях с Сергеем Глушко.
Несмотря на грандиозную шумиху, Наташа Королева сумела простить мужа. Более того, она уверена, что вся история была спланирована. По мнению артистки, сейчас стало нормой «подставлять» знаменитостей. Наташа Королева высказалась на счет своих отношений с Тарзаном:
Когда я выходила замуж за Сергея, то отдавала себе отчет, что связываю жизнь с мужчиной специфической профессии. Поэтому я никогда не пребывала в предрассудочных иллюзиях, видимо, в основной своей массе засевших в головах женщин. У меня нормальное понимание жизни и мужчин в том числе. Я прекрасно понимаю, что они охотники, и периодически выходят на охоту. Это заложено в их природе. У меня другой подход к изменам. Для меня измена – это когда человек предает тебя в душе. Это предательство, с которым трудно жить, а с человеком тяжело делить крышу над головой.
Наташа Королева напомнила, что ее муж - стриптизер, у него много контактных номеров со зрительницами, которые подчас так возбуждаются от танца статного мускулистого красавца, что сами скидывают с себя одежду и остаются голыми на сцене, передает Teleprogramma.pro.
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