Наташа Королева откровенно рассказала об отношениях с Тарзаном: «Это предательство, с которым трудно жить»

Когда я выходила замуж за Сергея, то отдавала себе отчет, что связываю жизнь с мужчиной специфической профессии. Поэтому я никогда не пребывала в предрассудочных иллюзиях, видимо, в основной своей массе засевших в головах женщин. У меня нормальное понимание жизни и мужчин в том числе. Я прекрасно понимаю, что они охотники, и периодически выходят на охоту. Это заложено в их природе. У меня другой подход к изменам. Для меня измена – это когда человек предает тебя в душе. Это предательство, с которым трудно жить, а с человеком тяжело делить крышу над головой.