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Таюрская описала начало романа с Ильичом: «У меня давно не было секса»

Илья Прусикин и Софья Таюрская ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Солистка группы Little Big Софья Таюрская впервые откровенно рассказала о начале романа с фронтменом коллектива Ильей Прусикиным. По словам звезды, «пьяный» секс, о котором наслышана общественность, случился не сразу. Сначала был душевный разговор, пишет Пятый канал.

В эфире YouTube-шоу «Бабские истории» артистка еще раз особо подчеркнула, что не уводила лидера Little Big из семьи. Их роман завязался спустя несколько месяцев после того, как Прусикин разорвал отношения с певицей Ириной Смелой. По случайному стечению обстоятельств, тогда же и Таюрская рассталась с возлюбленным.

Однажды после бурной тусовки с друзьями Илья и Софья засиделись допоздна. Они говорили о музыке, планах на ближайшее будущее, обсуждали личные проблемы. Как вдруг…

Вот сидишь ты и думаешь: „Блин, ты один, я одна. У меня давно не было секса. А может, попробовать?“. И это происходит. Это по факту секс по дружбе. Вы просто как бы чисто физически друг другу помогли. А дальше — еще раз и еще раз…

— вспоминала девушка Ильича.

Таюрская заметила, что отношения с Прусикиным развивались очень медленно. Она не сразу поняла, что сильно влюблена. Равно, как и он. В какой-то момент звезды начали рассуждать, как жить дальше. Они представили, что когда-то у них будут семьи и вторые половинки. Затем, немного подумав, решили, что такая реальность их не устраивает. Вскоре артисты объявили себя парой.


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