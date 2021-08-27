Таюрская описала начало романа с Ильичом: «У меня давно не было секса»

Вот сидишь ты и думаешь: „Блин, ты один, я одна. У меня давно не было секса. А может, попробовать?“. И это происходит. Это по факту секс по дружбе. Вы просто как бы чисто физически друг другу помогли. А дальше — еще раз и еще раз…