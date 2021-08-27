В Сети появился трейлер фильма «Спенсер» о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли

Кристен может быть любой: очень загадочной и очень нежной и в конечном счете очень сильной, что нам и было нужно. Сочетание всего этого и заставило меня подумать о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подошла к своему персонажу, было прекрасно. Я думаю, она собирается сделать что-то потрясающее и захватывающее одновременно,