В Сети появился трейлер фильма «Спенсер» о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли
Вчера в сети наконец появился первый трейлер фильма режиссера Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы, пишет Сплетник.
Вчера в сети наконец появился первый трейлер фильма режиссера Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы, пишет Сплетник.
События в фильме развернутся в рождественский уикенд в 1991 году, когда разговоры о проблемах в браке принцессы Дианы и принца Чарльза уже давно вышли за пределы дворца. Несмотря на это, в Сандрингеме, где королевская семья отмечала праздник, казалось, царил мир. Однако Диана, не желая больше страдать и играть в эти игры, решила, что на этот раз все будет по-другому — тогда она и приняла решение о разводе.
Перевоплощение Стюарт в принцессу Диану критики оценили очень высоко. Они полагают, что за свою роль она непременно получит номинацию на "Оскар". Выбор Кристен на главную роль Ларраин объяснял тем, что считает американскую звезду одной из величайших актрис современности.
Кристен может быть любой: очень загадочной и очень нежной и в конечном счете очень сильной, что нам и было нужно. Сочетание всего этого и заставило меня подумать о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подошла к своему персонажу, было прекрасно. Я думаю, она собирается сделать что-то потрясающее и захватывающее одновременно,
— делился он.
Помимо Стюарт, в фильме снялись Джек Фартинг, Шон Харрис, Салли Хокинс, Эми Мэнсон и другие звезды кино.
Впервые фильм покажут на Венецианском кинофестивале 3 сентября.