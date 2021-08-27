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«Вылитая мама»: Сергей Безруков удивил снимком подросшей дочки Маши

Сергей Безруков ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

47-летний народный артист России нечасто балует поклонников личными кадрами в социальных сетях. Тем интереснее фанатам было увидеть вчера в ленте милый снимок звезды сериала «Бригада» с подросшей дочерью Машей, пишет Экспресс газета.

Сергей запечатлелся с пятилетней наследницей во время прогулки на природе. Актер и его наследница расположились на зеленой поляне, наслаждаясь теплом уходящего лета. Синеглазая девочка обаятельно улыбалась, глядя в объектив.

Отдыхаем… Машенька… Ухаживает за Васенькой, очень маме помогает. Всем доброго семейного вечера,

— поделился Безруков.

Пост привел фолловеров артиста в восторг. «Солнышко милое», «Вылитая мама», «Такая большая стала», «На мамулю похожа», «Лапочка-дочка», «Ангелочек», «Мамина ксерокопия», — написали интернет-пользователи.

Напомним, в 2016 году Сергей женился на режиссере Анне Матисон, которая вскоре и родила ему дочь. В 2018-м у них появился сын Степан, а в конце июля 2021 года — еще один сынок, которого назвали Василием.

Также у актера растут внебрачные дети от актрисы Кристины Смирновой: 12-летняя Александра и 9-летний Иван, хотя с 2000 по 2015 год он состоял в законном браке с Ириной Безруковой.


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