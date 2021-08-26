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Полина Гагарина призналась во лжи по поводу трюка каскадера в клипе

Полина Гагарина. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Певица Полина Гагарина не так давно подверглась обвинениям со стороны защитников профессии каскадера. Люди считают, что она обесценивает данную работу. На животрепещущую тему она опубликовала пост в историях своего Instagram-аккаунта, пишет «ФАН».

«Чтобы закрыть эту тему и не обесценивать ничей труд (что никогда не входило в мои правила), я хочу поблагодарить Свету Токарскую, которая исполняла трюк», – написала певица.

Полина Гагарина призвала своих поклонников относиться к этой жизни с большей долей иронии.

Суть проблемы в том, что исполнительница неожиданно заявила, что опасный трюк в видеоклипе, снятом на песню «Вчера», она исполнила сама. После чего российская гимнастка Карина Асмус обвинила певицу во лжи, отметив, что она таким образом обесценивает труд каскадеров.

Публичные люди часто оказываются в эпицентре скандала. Иногда они делают это по своей инициативе. Существует даже выражение – не бывает хорошей или плохой славы, бывает только слава. А ведь и правда, чем публичнее человек, тем более открытой его жизнь становится для публики. Причем курировать это он может самостоятельно. Не секрет, что звезды шоу-бизнеса любят хайпить таким образом.

Так, например, в конце лета 2019 года король российской эстрады Филипп Киркоров стал главным героем видео, устроив напоказ истерику на конкурсе «Новая волна».

Двумя годами ранее в СМИ разгорелся скандал о харассменте соучредителя студии Miramax Films Харви Вайнштейна. Американский продюсер тогда получил изрядную долю общемировой ненависти. Против него восстал чуть ли не весь Голливуд. Целых 13 женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна.


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