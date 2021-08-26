Какие символы советской жизни сохранились в Эстонии и востребованы по сей день

Недавно мы отметили 30-летия со Дня восстановления независимости Эстонии. Однако, в период СССР Эстония славилась отменным производством и некоторые вещи до сих горячо любимы. Так получилось, что в Эстонии многие предметы быта и продукты, которые были весьма популярны в советское время, до сих пор активно используются и по сей день нисколько не утратили народную любовь.
«Старый Таллин» градус не понизил
Пожалуй, это тот редкий случай, когда предприятие, образованное ещё в бытность Эстонии в составе Российской империи, работавшее в годы советской власти, и после 1990-х продолжило свою деятельность достаточно успешно.
Более 100 лет назад комбинат начинал как Казённый винный склад № 1. Здание на ул. Масина, 11, в Таллинне было заложено 25 сентября 1898 г. В этом здании фирма действует и сейчас. В советское время оно принадлежало государству и носило разные названия: Эстонский ликёроводочный завод, Государственный водочный завод, Таллиннский водочный завод. В середине XX в. мастер по производству ликёров Илзе Маар изобрела коктейль, название которого – Liviko – в 1971 г. стало названием предприятия. Оно образовано от первых слогов эстонских слов likööri-ja viinakokteil – ликёроводочный коктейль.
«Ливико» славилось своими крепкими напитками, среди заказчиков таллинской водки был даже английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. С середины XX в. становятся известными и его ликёры. Самый легендарный – «Вана Таллин» («Старый Таллин») – «родился» в 1960 г. Его придумали Илзе Маар (в её честь исторический дистилляционный котёл, хранящийся в музее предприятия, получил название Mamma Ilse – «мамуля Илзе»), начальник цеха розлива Бернхард Юрно и главный мастер завода Яан Сиймо. Многие поколения таллинцев брали с собой этот ликёр в подарок родственникам и знакомым, отправляясь в поездки в другие республики.
Сейчас Liviko – часть конгломерата NG Investeeringud.
– Мы и теперь являемся производителем алкоголя международного премиум-класса, – рассказывает председатель правления Liviko AS Янек Кальви. – Немного торгуем и безалкогольными напитками – водой, лимонадом. Треть производимого идёт на экспорт, клиенты – 60 стран. Ликёр «Вана Таллин» по-прежнему популярен в Прибалтике, Финляндии, на Украине, в Белоруссии и, конечно, в России. Это ностальгический бренд для жителей России. Мы каждый год добавляем в ликёр что-то новое. Например, в этом году начали производить сорт с карамельным вкусом.
На данный момент Liviko держит в Эстонии завод и сеть магазинов, имеет филиалы в Латвии и Литве, партнёров и клиентов в России. В Эстонии работают 170 человек. Конечно, рабочих мест стало меньше, чем в советское время, но всё же предприятие выжило.
Сладкая жизнь «Калева»
Названная в честь героя эстонского народного эпоса – легендарного богатыря Калева – кондитерская фабрика ведёт свою историю с 1906 г., когда кондитер Лоренц Кавиезель открыл собственное дело в Ревеле (старое название Таллинна).
В 1864 г. бизнес перешёл к Георгу Иоганну Штуде, который расширил дело и ввёл в производство марципановые фигурки и конфеты ручной работы. Они высоко ценятся и до сих пор изготавливаются только вручную.
Одним из предшественников «Калева» можно считать кондитерскую фабрику Kawe, которая на момент присоединения Эстонии к СССР (1940 г.) была крупнейшей. В связи с национализацией предприятий в 1940 г. Kawe, ещё пять фабрик помельче и марципановое производство Штуде были объединены. В 1948 г. новая фабрика получила название «Калев». Она производила сладости и для Эстонии, и для почти всего СССР, пишет «АиФ».
А ещё в 1968 г. здесь выпустили первую советскую жевательную резинку. Тогда она была запрещена как «пропагандирующая капиталистический образ жизни», но в 1979 г., перед Олимпиадой, производство жвачки возобновилось.
– Когда я пришёл работать на «Калев», – рассказывает Борис Окс, в 1963–1976 гг. – главный конструктор, начальник технического отдела, – здесь трудились 3,6 тыс. чел. А когда уходил – всего 700. Тогда шло большое техническое перевооружение. Полностью было переделано производство шоколада, появились новые линии, в том числе производившие знаменитые таллинские ассорти.
По словам Б. Окса, в годы перестройки производство упало в 6 раз. И всё же «Калев» выжил. Ныне завод перешёл в частные руки, но сладости выпускают по-прежнему под торговой маркой Kalev.
Куда пропало «Эстония-пианино»?
Фабрику по производству роялей в Эстонии основал фортепианный мастер Эрнст Андреевич Хийс. Опыт фортепианного дела Хийс приобретал в Тарту, потом в Петербурге, где открыл свою фортепианную мастерскую, которую, вернувшись на родину в конце 1920-х, перевёл в Таллин.
На роялях «Эстония» играли Святослав Рихтер, Дмитрий Шостакович, Эмиль Гилельс. Пианино работы Хийса настолько понравилось Сталину, что вождь пожелал получить его в подарок ко дню рождения, и это в 1950 г. положило начало массовому производству пианино в Эстонии.
Говорят, именно Сталин придумал название «Эстония-пианино».
После распада СССР в 1991 г. производство остановилось. В 1993 г. фабрику приватизировали управляющие процессом банкротства. Но в начале 1990-х она была возрождена эстонским предпринимателем, пианистом Индреком Лаулем, который вложил средства в компанию и представил её продукцию для США. В 1995 г. фабрика была ему продана (в то время он учился в аспирантуре Джульярдской школы музыки в Нью-Йорке). Производство усовершенствовали, из Евросоюза стали выписываться редкие породы древесины, появились рояли со встроенными электронными устройствами для исполнения ранее записанной музыки.
Гранд-рояли «Эстония» и теперь считаются изделиями мирового класса. Большая часть идёт на экспорт в США. В 2018 г. торговый оборот предприятия составил 2 268 476 евро.
– Музыканты ценят продукцию фирмы «Эстония», – говорит продюсер, президент Международного фестиваля «Петроджаз» Иннокентий Волкоморов. – Её рояли отличают яркий, глубокий звук и великолепная механика. Во многих концертных залах Таллина можно встретить именно их.