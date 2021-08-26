Какие символы советской жизни сохранились в Эстонии и востребованы по сей день

«Старый Таллин» градус не понизил

Пожалуй, это тот редкий случай, когда предприятие, образованное ещё в бытность ­Эстонии в составе Россий­ской империи, работавшее в годы советской власти, и после ­1990-х продолжило свою деятельность достаточно успешно.

Ликер «Вана Таллинн» ФОТО: Mihkel Maripuu

Более 100 лет назад комбинат начинал как Казённый винный склад № 1. Здание на ул. Масина, 11, в Таллинне было заложено 25 сентября 1898 г. В этом здании фирма действует и сейчас. В совет­ское время оно принадлежало государству и носило разные названия: ­Эстонский ликёроводочный завод, Государственный водочный завод, Таллиннский водочный завод. В середине XX в. мастер по производству ликёров Илзе Маар изобрела коктейль, название которого – Liviko – в 1971 г. стало названием предприятия. Оно образовано от первых слогов эстонских слов likööri-ja viinakokteil – ликёроводочный коктейль.

«Ливико» славилось своими крепкими напитками, среди заказчиков таллин­ской водки был даже английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. С середины XX в. становятся известными и его ликёры. Самый легендарный – «Вана Таллин» («Старый Таллин») – «родился» в 1960 г. Его придумали Илзе Маар (в её честь исторический дистилляционный котёл, хранящийся в музее предприятия, получил название Mamma Ilse – «мамуля Илзе»), начальник цеха розлива Бернхард Юрно и главный мастер завода Яан Сиймо. Многие поколения таллинцев брали с собой этот ликёр в подарок родственникам и знакомым, отправляясь в поездки в другие республики.

Сейчас Liviko – часть конгло­мерата NG Investeeringud.

– Мы и теперь являемся производителем алкоголя между­народного премиум-класса, – рассказывает председатель правления Liviko AS Янек Кальви. – Немного торгуем и безалкогольными напитками – водой, лимонадом. Треть производимого идёт на экспорт, клиенты – 60 стран. Ликёр «Вана Таллин» по-прежнему по­пулярен в Прибалтике, Финляндии, на Украине, в Белоруссии и, конечно, в России. Это ностальгический бренд для жителей России. Мы каждый год добавляем в ликёр что-то новое. Например, в этом году начали производить сорт с карамельным вкусом.

На данный момент Liviko держит в Эстонии завод и сеть магазинов, имеет филиалы в Латвии и Литве, партнёров и клиентов в России. В Эстонии работают 170 человек. Конечно, рабочих мест стало меньше, чем в советское время, но всё же предприятие выжило.

Сладкая жизнь «Калева»

Названная в честь героя ­эстонского народного эпоса – легендарного богатыря Калева – кондитерская фабрика ведёт свою историю с 1906 г., когда кондитер Лоренц Кавиезель открыл собственное дело в Ревеле (старое название Таллинна).

Шоколадные фигурки от завода «Калев» из 80-тых. ФОТО: Perekond Piirman

В 1864 г. бизнес перешёл к Георгу Иоганну Штуде, который расширил дело и ввёл в производство марципановые фигурки и конфеты ручной работы. Они высоко ценятся и до сих пор изготавливаются только вручную.