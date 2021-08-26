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Екатерина Варнава: «Узнала о беременности на третьем месяце, но случился выкидыш»

Екатерина Варнава ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Артистка, которая уже построила успешную карьеру в шоу-бизнесе, не скрывает, что для полного счастья ей не хватает радости материнства. Как оказалось, Екатерина Варнава ждала малыша, но он так и не появился на свет, пишет Starhit.ru.

Артистка потеряла ребенка на раннем сроке беременности. Об этой драме Катя решилась рассказать лишь сейчас.

«У меня произошел выкидыш... Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отщепление плода. В общем, произошло все очень сумбурно и быстро. А ведь я уже успела представить себя с животом, мамой... Я люблю, обожаю детей. Уверена, что все они классные, с ними интереснее, чем со взрослыми», – разоткровенничалась 36-летняя Варнава.

Сейчас Катя встречается с режиссером Александром Молочниковым. Она не торопится идти с ним в загс, зато не против стать матерью его детей.

«Сейчас в моей жизни такой период – я пытаюсь стать мамой, но не получается. Очень верю в чудо», – призналась Варнава в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

После пережитого звезда Comedy Woman очень негодует, когда окружающие говорят ей, мол, пора рожать. «Был период, когда я это слышала каждый божий день. Это не просто разрывает мое личное пространство, в него плюют! Когда вы спрашиваете подобные вопросы у женщины, не родившей до 36 лет, то, скорее всего, у нее на это были какие-то причины. Может, она не хотела быть мамой. Возможно, у нее есть какие-то проблемы со здоровьем», – отметила Варнава.


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