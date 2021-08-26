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Постоянно думаете о работе? Как понять, что вы — трудоголик, и помочь себе

Трудоголик. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Трудоголизм — это зависимость, и самое важное, что мы должны понимать — трудоголизм опасен тем, что социально приемлем, а значит поощряем. Трудоголизм с гораздо большей вероятностью приведет не к повышению социального статуса, а к стрессу и печальному исходу.

То есть общество поддерживает и лелеет эту зависимость в человеке, так как в краткосрочной перспективе это дает положительный результат для работодателей — ведь трудоголик полностью поглощен своей работой. Но так дело обстоит лишь поначалу, поскольку в долгосрочной перспективе трудоголизм оборачивается выгоранием и депрессией.

Что это значит для рынка труда?

Выгорание — это не проблема отдельных людей. Это проблема экономики. По данным Европейского агентства по безопасности и гигиене труда (EU-OSHA), из-за выгорания и связанного с ним снижения производительности мировая экономика теряет $1 трлн в год. И, конечно, крупные мировые корпорации стараются принимать меры для предотвращения этой проблемы, но это чаще происходит в западных странах с высокими экономическими показателями.

ФОТО: Shutterstock

Трудоголизм опасен тем, что социально приемлем

В 2016 году ученые опубликовали исследование о связи трудоголизма с некоторыми психическими расстройствами. Связь оказалась значительной. Из всех испытуемых с диагностированным трудоголизмом:

  • 34% страдали от тревоги
  • 33% — от СДВГ
  • 24% — от ОКР
  • 9% — от депрессии

Невозможно наверняка сказать, что первично — трудоголизм или эти расстройства. Но можно предположить, что человек стремится уйти в работу, чтобы не сталкиваться с тревожными мыслями, чувством вины и собственной никчемности. Результат работы отходит на второй план.

Постоянные переработки могут приводить к проблемам со сном, памятью и принятием решений, а также к сниженному настроению. Эти факторы могут спровоцировать депрессию.

Что такое трудоголизм?

Трудоголизм — это чрезмерное стремление человека трудиться во вред своему психическому и физическому здоровью. Это зависимость от работы, которая характеризуется навязчивым желанием постоянно работать. Не просто много, а в ущерб всем остальным сферам жизни, на которые трудоголик не обращает внимания.

Короткий тест на трудоголизм:

1. Вы постоянно думаете о работе?

2. Вы считаете, что вашу работу никто не сделает так хорошо, как вы?

3. У вас нет хобби, в свободное время вы тоже работаете?

4. Если вы не работаете, то считаете, что это лень, и испытываете чувство вины?

5. Ощущение уверенности, спокойствия, удовлетворения возникает только во время работы?

6. Вы часто говорите, что у вас нет времени?

Два ответа «да» означают, что у вас есть склонность к трудоголизму и нужно обратить на это внимание. Три и больше — что вы трудоголик и стоит позаботиться о себе.

Чем грозит трудоголизм работнику?

1. Физические заболевания — бессонница, нарушение работы опорно-двигательного аппарата (больная спина, шея, отекание ног) и сердечно-сосудистой системы.

2. Психологические недуги — стресс, нервоз, выгорание, депрессия. В целом трудоголизм — это прямая дорога к стрессу, затем к выгоранию, за ним следует депрессия, а потом, если не принять меры, то и суицид. Это последовательные этапы ухудшения состояния.

3. Проблемы в личной жизни — трудоголики вступают в отношения, но не обращают внимания на семью, она становится данностью, отчего страдают и близкие люди, и, в конечном счете, сам трудоголик.

4. Проблемы в социальных отношениях — так как трудоголики зациклены на работе, то и говорят только о ней, не обращая внимания на других людей. Это лишает возможности создавать близкие отношения и приводит к внутреннему одиночеству.

Может произойти с каждым. Почему баланс между работой и личной жизнью не спасает от выгорания

5. Отсутствие личностного развития — узкий круг интересов и сосредоточенность на собственных мыслях не дают увидеть и попробовать новое. А если человек не пробует новое, то нет и развития.

6. Снижение продуктивности — для трудоголиков характерна ригидность мышления, что влечет за собой ошибки и снижение продуктивности.

Как помочь себе справится с трудоголизмом?

1. Не ищите причины, потому что это приведет вас к депрессии. Нужно искать решение, а не причины. Очень часто, люди зацикливаются на вопросе «Почему?», который вообще не дает никакого результата. Можно задаться вопросом «Зачем?». Но лучше подумать над тем, как изменить ситуацию.

2. Обратитесь к психологу. Сейчас модно давать советы в стиле помоги себе сам. Но лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, это обратиться за помощью к специалисту. Он понимает, что с вами происходит, может определить, почему, и, самое главное, знает, что нужно делать. Попытки самостоятельно разобраться часто приводят к стрессу и, опять-таки, депрессии.

Если у вас есть признаки трудоголизма, вы находитесь в группе риска, то нужно принимать меры. Вам необходимо собраться с силами и отыскать человека, который поможет вам с этим справиться. Сейчас можно найти психолога в любом ценовом сегменте, в том числе и бесплатно.

Такие психологические зависимости, как трудоголизм, страшны потому, что социально поощряются. Общество взращивает трудоголиков. И нам сложно осознать, что это что-то неправильное, потому что мы склоны доверять обществу, нам нужны ориентиры, мы хотим быть принятыми. Но иногда, когда на кону наша жизнь, стоит выбрать себя.


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