Постоянно думаете о работе? Как понять, что вы — трудоголик, и помочь себе

То есть общество поддерживает и лелеет эту зависимость в человеке, так как в краткосрочной перспективе это дает положительный результат для работодателей — ведь трудоголик полностью поглощен своей работой. Но так дело обстоит лишь поначалу, поскольку в долгосрочной перспективе трудоголизм оборачивается выгоранием и депрессией.

Что это значит для рынка труда?

Выгорание — это не проблема отдельных людей. Это проблема экономики. По данным Европейского агентства по безопасности и гигиене труда (EU-OSHA), из-за выгорания и связанного с ним снижения производительности мировая экономика теряет $1 трлн в год. И, конечно, крупные мировые корпорации стараются принимать меры для предотвращения этой проблемы, но это чаще происходит в западных странах с высокими экономическими показателями.

ФОТО: Shutterstock

Трудоголизм опасен тем, что социально приемлем

В 2016 году ученые опубликовали исследование о связи трудоголизма с некоторыми психическими расстройствами. Связь оказалась значительной. Из всех испытуемых с диагностированным трудоголизмом:

34% страдали от тревоги

33% — от СДВГ

24% — от ОКР

9% — от депрессии

Невозможно наверняка сказать, что первично — трудоголизм или эти расстройства. Но можно предположить, что человек стремится уйти в работу, чтобы не сталкиваться с тревожными мыслями, чувством вины и собственной никчемности. Результат работы отходит на второй план.

Постоянные переработки могут приводить к проблемам со сном, памятью и принятием решений, а также к сниженному настроению. Эти факторы могут спровоцировать депрессию.

Что такое трудоголизм?

Трудоголизм — это чрезмерное стремление человека трудиться во вред своему психическому и физическому здоровью. Это зависимость от работы, которая характеризуется навязчивым желанием постоянно работать. Не просто много, а в ущерб всем остальным сферам жизни, на которые трудоголик не обращает внимания.

Короткий тест на трудоголизм:

1. Вы постоянно думаете о работе?

2. Вы считаете, что вашу работу никто не сделает так хорошо, как вы?

3. У вас нет хобби, в свободное время вы тоже работаете?

4. Если вы не работаете, то считаете, что это лень, и испытываете чувство вины?

5. Ощущение уверенности, спокойствия, удовлетворения возникает только во время работы?

6. Вы часто говорите, что у вас нет времени?

Два ответа «да» означают, что у вас есть склонность к трудоголизму и нужно обратить на это внимание. Три и больше — что вы трудоголик и стоит позаботиться о себе.

Чем грозит трудоголизм работнику?

1. Физические заболевания — бессонница, нарушение работы опорно-двигательного аппарата (больная спина, шея, отекание ног) и сердечно-сосудистой системы.

2. Психологические недуги — стресс, нервоз, выгорание, депрессия. В целом трудоголизм — это прямая дорога к стрессу, затем к выгоранию, за ним следует депрессия, а потом, если не принять меры, то и суицид. Это последовательные этапы ухудшения состояния.