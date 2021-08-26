Русско-эстонский рэпер Gameboy Tetris вспомнил, как в 12 лет чуть не потерял девственность

«Первым примером для подражания в моей жизни стал Виктор Цой. Я был маленьким мальчиком тогда, а Виктор остался рок-музыкантом номер 1 во все времена. Его музыка - это смесь американского и лондонского рока. Вот это и есть мой идол, смотрел на него, как на бога», - вспоминает Павел с улыбкой.

Когда Павел переехал в Таллинн, ему было 12 лет, а подружке - 17! «Наша дружба была очень крепкой. Подруга решила научить меня целоваться. Мой первый поцелуй с языком был именно с этой девушкой. Еще бы я хотел рассказать о том, что она однажды пригласила меня в поход и я понял, что именно там я лишусь невинности», - рассказывает Павел. А что произошло дальше - узнаете в видеоролике.

«Мой первый...» Первый поцелуй, первый школьный день, первое свидание - первый раз он трудный самый. «Мой первый раз» - это формат передачи, где известные эстонские певцы, спортсмены и общественные деятели рассказывают о своем первом разе. Что пошло не так, о чем сожалеют и что можно было бы сделать по-другому?

​Gameboy Tetris недавно начал сольную карьеру. В новом видеоклипе на песню «Incognito» мы увидим артиста в роле портье, который мечтает жаркой летней ночью, находясь на работе, о чем-то совсем другом, чтобы ни в коем случае лето не прошло даром. Самый яркий момент со съемок клипа для Павла - это танцевальная сцена на лестнице отеля. «Именно в тот момент, когда я нашел в себе силы вновь и начал танцевать, съемочная группа случайно бросила в меня мячом, и это было совершенно случайно. Но получилось очень здорово!» - рассказывает артист.

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