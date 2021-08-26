Я больше не прощаю других людей: почему я принял такое категоричное решение

Знаете, дорогие читатели, почему я принял такое категоричное решение? Потому что, для того чтобы простить человека, нужно его сперва в чем-то обвинить. А зачем мне кого-то обвинять, если я знаю и очень хорошо понимаю одну простую истину, которая в нашей жизни, на самом деле, всегда находится на виду, пишет автор канала «Искусство переговоров».

Каждый человек живет так, как умеет. Как его научили или как он сам научился. Как позволяет ему его интеллект, возможности, привычный образ действий, его мышление, мнение и миллион других факторов.

Я понимаю этот важный момент. Понимаю и принимаю людей такими, какие они есть. Потому что они умеют жить именно так как умеют и никак иначе. Могли бы жить по-другому, жили бы по-другому. Каждый человек ведет себя ровно так, как у него протекает его жизнь. Это чужой путь, чужая история и чужая событийность.

Изучая глубоко земные задачи души и истинную природу наших отношений, с каждым новым днем я это все лучше понимаю. Каждый получает свой опыт и проживает именно свои сценарии. Каждый имеет право делать со своей жизнью все, что пожелает. Это его жизнь, а не моя.

Обвинение и прощение – это территория высших энергий, не моих. А если люди заметно нарушают мои права или права других людей, в мире для этого есть коллективный договор общества, нормы, правила и законы, которые расставляют все на свои места. Мои обвинения, мой гнев, мое недовольство и мое прощение тем более лишены всякого смысла.

Не спорю, учиться принимать бывает нелегко, ведь мы так часто ожидаем от людей совсем других слов, мыслей, действий и поступков. Это большая внутренняя, духовная работа. Но это мой путь. Я его выбрал и иду по нему легким, уверенным и счастливым шагом.

Я больше не прощаю других людей, потому что я больше не обвиняю других людей. Я принимаю всех людей, такими какие они есть. Я общаюсь с ними, договариваюсь, дружу, делаю совместные проекты и весело провожу время. Я обрываю все контакты с человеком или решительно расставляю границы, если он старается навредить моим целям и желаниям. Или если в общении и отношениях с ним я испытываю отрицательные эмоции. Но я не обвиняю никого и никого не прощаю!