Верность мужчин напрямую зависит от их веса

Такие выводы сделали специалисты, проведя эксперимент с участием пяти тысяч британцев мужского пола, возраст которых колебался от 24 до 45 лет. С каждым из добровольцев психологи провели беседу на ряд тем личного характера. В результате научные работники пришли к выводу, что 80% испытуемых, фигура которых была в хорошей или идеальной спортивной форме, регулярно помышляли об изменах или даже неоднократно "ходили налево", делая это практически без угрызений совести. Те же представители сильного пола, физическая форма которых далека от идеала и имелся лишний вес, попали в категорию более верных мужей: лишь 16% мужчин с полнотой изменяли своим возлюбленным, а остальные 84% хранили женам верность.

Психологи очень просто объясняют такое положение вещей: люди, страдающие от избыточного веса, чаще всего имеют комплекс неполноценности и попросту перестают верить в то, что на них может обратить внимание любая другая представительница прекрасной половины человечества, кроме жены. По мнению экспертов, сам лишний вес, если только он не оказывает существенного влияния на здоровье человека, совершенно никак не может повлиять на его сексуальность и состояние гормонального фона. Иными словами, мужчина остается практически таким же привлекательным, как и до набора лишних кило. Основной причиной является психологический фактор: именно комплексы не дают тучным людям поверить в свою привлекательность и почувствовать себя "дон-жуанами".