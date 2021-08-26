Отцы-одиночки: кто из знаменитостей воспитывает детей самостоятельно?

Отец-одиночка — редкое социальное явление. Но несмотря на это, среди знаменитостей есть немало достойных примеров. Кто из звезд-мужчин воспитывает детей один, рассказывает 5-tv.ru.
Сергей Зверев
О том, что у стилиста Сергея Зверева есть сын, стало известно в конце 90-х — начале 2000-х. Общественность гадала: кто же мама белокурого мальчика? В прессе ходили слухи, что жена Зверева-старшего была моделью и погибла в автокатастрофе. Позже выяснилось, что стилист усыновил маленького Сережу в одном из детских домов Иркутска в 1998-м. У мальчика оказались серьезные проблемы со здоровьем, рассказал стилист в интервью Андрею Малахову.
Сережу Зверева-младшего выхаживал сам звездный папа и бабушка. Вскоре мальчик поправился, о нем узнала вся страна. Сергей Зверев и его сын стали героями реалити-шоу «Полный фэшн», где стилист показывал будни их маленькой семьи. Когда Зверев-младший вырос, он отказался от славы и денег отца, уехал жить в Подмосковье. Сергей нашел биологических родителей и несколько раз женился. Сейчас у отца и сына напряженные отношения из-за личной жизни Зверева-младшего.
Эминем
У американского рэпера сложная и трагичная история любви с его женой Кимберли (Ким) Энн Скотт. Они были знакомы еще со школы. В 1995-м родилась их общая дочь Хэйли, но ребенок не смог наладить отношения между Эминемом и Ким: они сходились и расходились множество раз, дважды разводились. Их первый брак продлился чуть больше года с 1999-го по 2001-й. За время разлуки женщина успела родить вторую дочь Уитни, которую Эминем принял как родную. Второй раз они поженились в 2006-м.
После очередного развода в 2007-м рэпер удочерил Уитни и племянницу экс-супруги Алайну. С тех пор он воспитывал девочек один. Родной дочери Эминема Хейли сейчас 25 лет, она сторонится публичности. Алайне уже 28 лет, а Уитни не так давно исполнилось 19.
Сергей Лазарев
До 2017-го поклонники певца не догадывались, что у него есть трехлетний сын Никита. Тайна раскрылась, когда кто-то заметил Сергея Лазарева с матерью и ребенком во время служения в церкви. Ему ничего не оставалось, как сделать официальное заявление, что он уже давно папа. Лазарев опубликовал фото с Никитой в Instagram. В 2018-м у певца появился второй ребенок — дочь Анна.
Оказалось, что Сергей Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери. Артист не видит ничего плохого в том, что воспитывает детей один.
Пирс Броснан
Брак Пирса Броснана и Кассандры Харрис считался одним из самых крепких в Голливуде. Актер даже усыновил детей жены от предыдущего брака — дочь Шарлотту и сына Кристофера. У них также родился общий сын Шон. В 1991-м Харрис скончалась из-за рака яичников, Броснан остался один с тремя детьми, воспитывал их в одиночку.
Спустя несколько лет после смерти жены, Пирс Броснан встретил актрису Кили Шей Смит. Она родила актеру двоих сыновей — Дилана и Пэриса. Через семь лет после начала отношений они решили пожениться. В 2001-м состоялась свадьба.
Константин Хабенский
Актер потерял жену Анастасию в 2008-м: у женщины была опухоль головного мозга. Константин Хабенский остался один с годовалым сыном Ваней на руках. Воспитывать ребенка ему помогали родители скончавшейся жены, его мама Татьяна и няня. Актер тяжело переживал смерть любимой: замкнулся в себе и перестал общаться с журналистами.
В 2013-м Хабенский женился на актрисе Ольге Литвиновой. У них родилась дочь Александра. Сын Иван от первого брака сейчас живет с бабушкой в Барселоне. Константин редко видится с наследником из-за работы, признался актер в интервью Юрию Дудю.
Рики Мартин
Поп-звезда стал папой близнецов Маттео и Валентино в 2008-м. Рики Мартина посещали мысли усыновить ребенка, но он решил отдать предпочтение услугами суррогатной матери. Спустя два года после рождения мальчиков певец открыто заявил, что он гомосексуал, разместив сообщение на своем официальном сайте.
До 2018-го певец воспитывал сыновей в одиночку, но с тех пор официально состоит в браке со шведским художником Джваном Йосефом. В том же году на свет появилась дочь пары — Люсия. Спустя год родился третий сын Мартина, которого назвали Ренн.
Филипп Киркоров
В 2011-м поп-король российской эстрады впервые стал папой: родилась его дочь Алла-Виктория. Спустя год на свет появился сын Мартин. Детей Киркорова выносила суррогатная мать, но кто биологическая мама погодок, певец не говорит.
Филипп Киркоров воспитывает детей один, уделяет очень много времен их образованию. Алла-Виктория и Мартин учатся в международной частной школе, разговаривают на нескольких языках, занимаются конным спортом, музыкой и танцами. Правда, наследники не хотят идти по стопам звездного папы.