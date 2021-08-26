Отцы-одиночки: кто из знаменитостей воспитывает детей самостоятельно?

Сергей Зверев

О том, что у стилиста Сергея Зверева есть сын, стало известно в конце 90-х — начале 2000-х. Общественность гадала: кто же мама белокурого мальчика? В прессе ходили слухи, что жена Зверева-старшего была моделью и погибла в автокатастрофе. Позже выяснилось, что стилист усыновил маленького Сережу в одном из детских домов Иркутска в 1998-м. У мальчика оказались серьезные проблемы со здоровьем, рассказал стилист в интервью Андрею Малахову.

Сережу Зверева-младшего выхаживал сам звездный папа и бабушка. Вскоре мальчик поправился, о нем узнала вся страна. Сергей Зверев и его сын стали героями реалити-шоу «Полный фэшн», где стилист показывал будни их маленькой семьи. Когда Зверев-младший вырос, он отказался от славы и денег отца, уехал жить в Подмосковье. Сергей нашел биологических родителей и несколько раз женился. Сейчас у отца и сына напряженные отношения из-за личной жизни Зверева-младшего.

Эминем

Эминем ФОТО: Janet Gough/AFF-USA.COM/AFF/PA Images

У американского рэпера сложная и трагичная история любви с его женой Кимберли (Ким) Энн Скотт. Они были знакомы еще со школы. В 1995-м родилась их общая дочь Хэйли, но ребенок не смог наладить отношения между Эминемом и Ким: они сходились и расходились множество раз, дважды разводились. Их первый брак продлился чуть больше года с 1999-го по 2001-й. За время разлуки женщина успела родить вторую дочь Уитни, которую Эминем принял как родную. Второй раз они поженились в 2006-м.

После очередного развода в 2007-м рэпер удочерил Уитни и племянницу экс-супруги Алайну. С тех пор он воспитывал девочек один. Родной дочери Эминема Хейли сейчас 25 лет, она сторонится публичности. Алайне уже 28 лет, а Уитни не так давно исполнилось 19.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев с детьми ФОТО: Instagram

До 2017-го поклонники певца не догадывались, что у него есть трехлетний сын Никита. Тайна раскрылась, когда кто-то заметил Сергея Лазарева с матерью и ребенком во время служения в церкви. Ему ничего не оставалось, как сделать официальное заявление, что он уже давно папа. Лазарев опубликовал фото с Никитой в Instagram. В 2018-м у певца появился второй ребенок — дочь Анна.

Оказалось, что Сергей Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери. Артист не видит ничего плохого в том, что воспитывает детей один.

Пирс Броснан

Пирс Броснан ФОТО: Rights Managed/EON PRODUCTIONS / Ronald Grant A

Брак Пирса Броснана и Кассандры Харрис считался одним из самых крепких в Голливуде. Актер даже усыновил детей жены от предыдущего брака — дочь Шарлотту и сына Кристофера. У них также родился общий сын Шон. В 1991-м Харрис скончалась из-за рака яичников, Броснан остался один с тремя детьми, воспитывал их в одиночку.