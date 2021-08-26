В Ласнямяэ пройдет серия увлекательных экскурсий

«Посредством инициативы музея Ласнамяэ мы хотим поделиться с горожанами, вполне возможно, неизвестными им ранее сведениями об истории района. Помимо обычных экскурсий мы делаем это и в городской среде. Только что, например, мы установили по всему району исторические стенды с информацией о важных объектах, которые когда-то находились в этих местах. Призываю всех открыть для себя новые грани истории нашего района, а также принять участие в других мероприятиях Дней Ласнамяэ», – сказал старейшина района Владимир Свет.

На бросающихся в глаза на фоне городской среды стендах нашла отражение история не только действовавших на территории Ласнамяэ аэродрома и ипподрома, но и, например, средневекового межевого камня или утраченного к сегодняшнему времени военного городка Ууслинна. Некоторые имеющие историческую ценность объекты действуют и поныне, например построенный в 1896 году Таллиннский верхний маяк.

Помимо этого на Днях Ласнамяэ пройдет несколько увлекательных экскурсий. Принять участие в них можно только по предварительной регистрации по адресу электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee или по телефону 645 7702 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Расписание экскурсий:

Чт 26.08 в 17:30 экскурсия по Сикупилли на русском языке (начало перед входом в Таллиннскую школу обслуживания);

Пт 27.08 в 17:00 экскурсия по кварталу Ülemiste City на эстонском языке (начало у Валукоя, 8);

Пт 27.08 в 18:00 экскурсия по кварталу Ülemiste City на русском языке (начало у Валукоя, 8);

Сб 28.08 в 14:00 экскурсия по Сикупилли на эстонском языке (начало перед входом в Таллиннскую школу обслуживания).

Проходящие 21-29 августа Дни Ласнамяэ – разносторонний городской фестиваль, где есть место для музыки, искусства и других интересных мероприятий в городской среде. Участие во всех мероприятиях Дней Ласнамяэ (за исключением проката лодок) бесплатно! Организаторы могут внести в программу изменения. Более подробная программа доступна на сайте tallinn.ee/lasnamae и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.



