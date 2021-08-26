Десять шагов к прибавке зарплаты на работе: как добиться желаемого?

"Оценивайте этот документ с рациональных позиций, поставьте себя на место начальника, которому придется отстаивать ваши интересы перед своим руководством. Если у него будет документ, в котором будут четко изложены все ваши аргументы, это окажется для вас дополнительным плюсом", - уверяет Чарльз Коттон.

4. Не нападайте исподтишка

"Ни одному работодателю не нравится, когда его ставят перед фактом или начинают выдвигать ультиматумы, поэтому сделайте всё, что бы ваш начальник был загодя поставлен в известность о ваших намерениях улучшить своё материальное положение, - предупреждает Дженни Англесс. "Чтобы обосновать свои требования, попросите дополнительно аттестовать вас, и, конечно, заранее объясните, что хотите говорить именно о деньгах", - советует она.

5. Выберите время

Один только правильно выбранный для беседы момент может решить дело в вашу пользу. Выбор правильного времени - основополагающая вещь при требовании о повышении оклада. Во-первых, понедельник или пятничный вечер, по понятным причинам, для такого дела не годятся. Считается, что днем, когда начальники наиболее восприимчивы к разговору о зарплате, является среда. Но в первую очередь при выборе времени для разговора имеет смысл учитывать индивидуальный ритм жизни вашего офиса.

Подстройтесь под график руководителя. Попробуйте назначить встречу на то время, когда, вы точно это знаете, ваш босс не слишком занят и сможет уделить вашему вопросу достаточно внимания и времени. Очень важно быть в курсе последних корпоративных новостей. "Если ваше предприятие объявило о скором массовом сокращении, стоит дважды подумать, прежде чем обращаться к начальству с такими вопросами", - предостерегает Чарльз Коттон. Однако, если прибыли компании взмыли до небес, то возможно, как раз сейчас то самое время, когда стоит обратиться к начальству с вопросом".

Удачный момент для разговора - период планирования бюджета на год: в него сразу может быть заложена ваша новая зарплата.

6. Будьте реалистом

Требовать, чтобы зарплату вам удвоили - неразумно, таким путем вы, скорее всего, окажетесь на бирже труда. Примите во внимание результаты анализа рынка зарплат, и то, что вам вряд ли дадут больше, чем в среднем по рынку. Если вы хотите, чтобы к вашим требованиям отнеслись серьёзно, умерьте свою жадность.

7. Учитесь торговаться

Ключ к умению торговаться - уверенность в себе. Жёстко аргументируйте позицию, ясно и лаконично излагайте свои требования и аргументы, не вдавайтесь в ненужные подробности, и, главное, не бойтесь неудачи. Пока вы вежливы и разумны, бояться вам нечего. "Если вы держитесь с изяществом и досконально знаете своё дело, то ни один вопрос не сможет поставить вас в тупик", - говорит Дженни Англесс.

8. Подготовьте пути отступления

Само по себе то, что ваш босс отказал вам в повышении зарплаты, вовсе не означает, что вы не можете потребовать для себя нематериальной компенсации. "Прикиньте, чего ещё вы бы хотели для себя попросить, - предлагает г-жа Англесс, - дополнительных выходных, оплаты обучения, расширенной медицинской страховки.

9. Улыбайтесь

Не теряйте хорошего расположения духа, даже если не получили заветной прибавки. Если начальник отклонил ваше требование, не стоит плакать, устраивать истерики или ставить ультиматумы. Ведь, в случае увольнения вы, как минимум, можете упустить возможность последующего карьерного роста. Не ссорьтесь с начальником, даже если твёрдо решите, что продвинуться по службе и получить прибавку сможете только на новом месте. В этом случае вам, может статься, ещё потребуются его рекомендации, и в ваших же интересах сохранить с ним хорошие отношения.

10. Начните пахать