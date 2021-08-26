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Десять шагов к прибавке зарплаты на работе: как добиться желаемого?

Прибавка к зарплате. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

У каждого работающего человека бывают периоды, когда он начинает задумываться о соответствии своей зарплаты его реальным достижениям и личным финансовым притязаниям. Британская The Guardian представляют 10 шагов к получению прибавки, пишет Dvorec.ru.

Итак, вы жестоко недооценённый, хронически перерабатывающий, осознающий свою незаменимость сотрудник, получающий сущие копейки. Тогда чего же вы ждёте? Самое время обсудить с начальством свои финансовые перспективы! Впрочем, действовать стоит обдуманно: врываться в кабинет босса, требуя денег - верный способ получить выходное пособие, а не прибавку к зарплате. Есть другие способы убедить его или её в том, что ваша работа стоит больше.

1. Чем вы заслужили прибавку?

Вам вряд ли удастся убедить начальство в том, что вы заслуживаете большего, не имея веских аргументов. Первым делом изучите ваши должностные инструкции и трудовой договор. Если вы сможете доказать, что берётесь за сверхурочную работу или исполнение чужих обязанностей исключительно по зову долга, то получите дополнительные шансы на прибавку.

Дженни Англесс, карьерный коуч рекрутинговой компании Monster, утверждает, что нужно вести строгий учёт всех жертв, на которые вы идёте ради работы. "Большинство боссов оценивают окружающих исключительно по тому, сколько денег они способны принести компании. Поэтому, если вы можете показать вашему начальнику, что число достигнутых вами целей значительно превосходит норму X, или, что за прошлый месяц вы привлекли Y новых клиентов, это будет для него самым наглядным показателем вашей ценности и ясным образом даст ему понять, чего вы стоите", - утверждает она.

Если вам непросто оценить денежный эквивалент ваших заслуг перед компанией, подумайте о том, какую ещё пользу вы приносите бизнесу. Возможно, именно вы поддерживали стабильно хороший уровень работы вашего отдела или внедрили несколько новых идей, или рабочих практик, оказавшихся полезными? Не стесняйтесь напомнить начальству о любом вашем ценном вкладе в бизнес.

2. Узнайте свою цену

Что понять, сколько вы на самом деле стоите, проанализируйте кадровый рынок в своей специальности. Обзоры зарплат часто публикуются в специализированных HR-изданиях и в отраслевых СМИ. А еще лучше найти знакомого кадровика и обсудить свои зарплатные ожидания с ним.

Собирая данные об окладах своих коллег, убедитесь, что о проявляемом вами любопытстве не станет известно службе безопасности компании. «В последнее время многие фирмы ужесточили правила и порядок доступа к информации о зарплате персонала, - утверждает Дженни Англесс, - соразмерно с этим ужесточились и наказания за несанкционированный доступ к закрытой информации. Так что, прежде чем заявить вашему боссу, что вы хотите получать столько же, сколько ваш коллега, который, как вам известно, получает больше, удостоверьтесь, что эти данные не были засекречены». 

3. Берите бумагу и ручку

Перед встречей с боссом нелишним будет изложить суть и основание ваших денежных претензий в письменном виде, и захватить эту бумагу с собой. Чарльз Коттон, советник по вопросам материальных компенсаций Института Кадрового Развития (Chartered Institute of Personnel and Development), говорит, что письменный документ, с подробной аргументацией внесёт ясность в дело, когда босс будет отстаивать вашу позицию перед вышестоящим руководством.

"Оценивайте этот документ с рациональных позиций, поставьте себя на место начальника, которому придется отстаивать ваши интересы перед своим руководством. Если у него будет документ, в котором будут четко изложены все ваши аргументы, это окажется для вас дополнительным плюсом", - уверяет Чарльз Коттон.

4. Не нападайте исподтишка

"Ни одному работодателю не нравится, когда его ставят перед фактом или начинают выдвигать ультиматумы, поэтому сделайте всё, что бы ваш начальник был загодя поставлен в известность о ваших намерениях улучшить своё материальное положение, - предупреждает Дженни Англесс. "Чтобы обосновать свои требования, попросите дополнительно аттестовать вас, и, конечно, заранее объясните, что хотите говорить именно о деньгах", - советует она.

5. Выберите время

Один только правильно выбранный для беседы момент может решить дело в вашу пользу. Выбор правильного времени - основополагающая вещь при требовании о повышении оклада. Во-первых, понедельник или пятничный вечер, по понятным причинам, для такого дела не годятся. Считается, что днем, когда начальники наиболее восприимчивы к разговору о зарплате, является среда. Но в первую очередь при выборе времени для разговора имеет смысл учитывать индивидуальный ритм жизни вашего офиса.

Подстройтесь под график руководителя. Попробуйте назначить встречу на то время, когда, вы точно это знаете, ваш босс не слишком занят и сможет уделить вашему вопросу достаточно внимания и времени. Очень важно быть в курсе последних корпоративных новостей. "Если ваше предприятие объявило о скором массовом сокращении, стоит дважды подумать, прежде чем обращаться к начальству с такими вопросами", - предостерегает Чарльз Коттон. Однако, если прибыли компании взмыли до небес, то возможно, как раз сейчас то самое время, когда стоит обратиться к начальству с вопросом".

Удачный момент для разговора - период планирования бюджета на год: в него сразу может быть заложена ваша новая зарплата.

6. Будьте реалистом

Требовать, чтобы зарплату вам удвоили - неразумно, таким путем вы, скорее всего, окажетесь на бирже труда. Примите во внимание результаты анализа рынка зарплат, и то, что вам вряд ли дадут больше, чем в среднем по рынку. Если вы хотите, чтобы к вашим требованиям отнеслись серьёзно, умерьте свою жадность.

7. Учитесь торговаться

Ключ к умению торговаться - уверенность в себе. Жёстко аргументируйте позицию, ясно и лаконично излагайте свои требования и аргументы, не вдавайтесь в ненужные подробности, и, главное, не бойтесь неудачи. Пока вы вежливы и разумны, бояться вам нечего. "Если вы держитесь с изяществом и досконально знаете своё дело, то ни один вопрос не сможет поставить вас в тупик", - говорит Дженни Англесс.

8. Подготовьте пути отступления

Само по себе то, что ваш босс отказал вам в повышении зарплаты, вовсе не означает, что вы не можете потребовать для себя нематериальной компенсации. "Прикиньте, чего ещё вы бы хотели для себя попросить, - предлагает г-жа Англесс, - дополнительных выходных, оплаты обучения, расширенной медицинской страховки.

9. Улыбайтесь

Не теряйте хорошего расположения духа, даже если не получили заветной прибавки. Если начальник отклонил ваше требование, не стоит плакать, устраивать истерики или ставить ультиматумы. Ведь, в случае увольнения вы, как минимум, можете упустить возможность последующего карьерного роста. Не ссорьтесь с начальником, даже если твёрдо решите, что продвинуться по службе и получить прибавку сможете только на новом месте. В этом случае вам, может статься, ещё потребуются его рекомендации, и в ваших же интересах сохранить с ним хорошие отношения.

10. Начните пахать

Наверное, это звучит глупо, но, если единственный повод, по которому вы способны напрячься - размышления о том, почему вы заслуживаете прибавки, то, наверное, вам не следует даже заикаться об этом. Вместо этого, примитесь-ка лучше всерьёз за свою работу, или начните брать сверхурочные задания. Пройдёт полгода или год, зато в следующий раз, обратившись к начальнику с вопросом об увеличении компенсации, вы будете чувствовать свою моральную правоту.

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