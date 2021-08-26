Эстонская черная ведьма стала популярной инста-дивой и скорее покоряет поклонников пышными формами, а не колдовством!

У ведьмы Викери (Vicery) 127 000 подписчиков в Instagram, с которыми она время от времени делится своей деятельностью. Обычно записи Викери связаны с ее магическим образом жизни, но теперь она стала больше удивлять поклонников своей необычайно легкой женственностью.

В недавней публикации ведьма размышляет о благодарности и признается, что ей нравится наблюдать за людьми и анализировать их действия. «Я давно заметила, что люди почти всегда чем-то недовольны. Они могут быть несчастны, даже если их жизнь идет очень хорошо по сравнению с другими людьми», - пишет Викери.

«Я думаю, что, если человек к чему-либо привязан и не благодарит высшие силы, а также не открывает свое сердце радости, это показывает, что он эгоист, для которого ничего никогда не бывает достаточно», - продолжает она.

«Жадность, ревность и неудовлетворенность собой и тем, что было достигнуто, разрушают человека изнутри», - утверждает Викери, добавляя, что в любой ситуации необходимо проявлять благодарность Вселенной.

Большая ссора, после которой ведьме пришлось покинуть шоу

Ведьма Vicery запомнилась зрителям эстонской «Битвы экстрасенсов» не только своими сильными сторонами, но и самым большим скандалом последнего сезоне. А именно, в апреле она повздорила со своим наставником - магом Гейтом. В адрес друг друга летели оскорбительные комментарии, а данное им задание было с треском провалено.

Ведьма Викери и маг Гейт ФОТО: TV3