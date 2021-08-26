Познаем Эстонию: десять расслабляющих мест на природе

В Эстонии, где плотность населения является чуть ли не самой низкой в Европе, легко найти тихое место для расслабления. Чтобы сбросить с себя груз ежедневных забот, прогуляйтесь по болотной тропе, надышитесь свежим воздухом и отдохните на пустынном пляже. Найдите время для природы - и для себя, тем более, что в субботу синоптики обещают теплую солнечную погоду.
Большая Таэваскода
Отвесные склоны Большая Таэваскода и Маленькая Таэваскода на берегах древней долины реки Ахья – это одни из наиболее посещаемых туристических объектов Южной Эстонии. Красивейшую часть ландшафтного заказника реки Ахья образуют здешние песчаниковые утесы и древняя река. Легенды Таэваскода повествуют о пещерах и тайных ходах, чертях и русалке с золотым гребнем. Пешая прогулка от запруды Саэсааре к обнажению песчаника Таэваскода, пещере Эмяляте, Девичьей пещере и, наконец, к самому высокому обнажению песчаника Большой Таэваскода, возвышающемуся на 22,5 метра над уровнем реки, стоит затраченных усилий в любое время года. Живописная, захватывающая природа привлекает к себе туристов, и каждый эстонец должен побывать здесь хотя бы раз в жизни. Хорошо знать! Мост, ведущий к Большой Таэваскода, закрыт из-за амортизации, пишет Visitestonia.
Лётный клуб «Запретная зона»
Летный клуб «Запретная зона» прежде всего занимается развитием парапланеризма и мотопарапланеризма в Эстонии. У нас можно делать тандемные прыжки, т.е. пилот берет с собой пассажира в воздушное приключение. Также мы обучаем новых пилотов, которые хотят научиться летать самостоятельно. Мы являемся летным клубом с самым обширным международным опытом среди аналогичных клубов. Например, в 2015 году наши пилоты летали в 12 различных странах. Кроме того, мы проводим полеты на воздушных шарах, наполненных горячим воздухом.
Глинт Онтика - самая высокая часть Балтийского глинта
Самый высокий в Эстонии (до 55 м над уровнем моря) глинт Онтика как будто природная книга из камня, обнажающая перед смотрящим слои разных эпох. Лучше всего можно рассмотреть его с построенной на водопаде Валасте смотровой площадки. Ознакомиться с уникальным глинтовым лесом можно, гуляя по созданной на побережье походной тропе. Интересно знать: Глинт Онтика является самой высокой частью знаменитого Балтийского глинта длиной 1100 км, который начинается в Швеции на острове Оланд и заканчивается в России в районе Ладожского озера. Известняковый берег пролегает от деревни Сака до залива Тойла на протяжении примерно 23 км, будучи таким образом самой длинной непрерывающейся частью глинта.
Походная тропа на болоте Меэникунно
Туристические домики, смотровая башня и деревянные дорожки привлекают на болото Меэникунно множество любителей природы. Это очень живописное место для отдыха. Прогуливаясь по тропинкам, можно увидеть привычные растения: болотный мирт, подбел многолистный, водянику черную, болотный багульник и пушицу, а по краю болота также произрастают карликовые березы. Наиболее часто тут встречаются многоцветные разновидности торфяного мха. Самые смелые посетители могут попробовать болотную воду со своеобразным вкусом из находящейся неподалеку от края болота густо заросшей канавы. Для справки: по маршруту походной тропы на болоте Меэникунно на участке от лесного домика Пяйкеселооянгу до озера Суур Сооярв проложена новая деревянная дорожка, по которой можно проехать на инвалидном кресле или с детской коляской.
Ööbikuorg (Долина Соловьёв) и озёра Рыуге
В древней долине Рыуге протяженностью 10 км и глубиной 52 метра есть семь озер: озера Кахрила, Тыугъярв, Ратасъярв, Кауссъярв, Рыуге-Сууръярв, Лийнъярв, Валгъярв. Озера соединяет начинающаяся в долине Тиндиорг река Рыуге, или Айо. Ответвления древней долины Рыуге – Тиндиорг, Кюльморг, Мыхкорг, Ээбикуорг, Тинопеетри, Хинни, Сикасоо и Ярвеотса. Самая известная из них – ограничивающая с севера древнее городище долина Ööbikuorg (Ээбикуорг) длиной 300 м и глубиной 12-15 м. Весной, во время цветения черемухи долина наполнена соловьиными трелями – отсюда и название долины (Ööbikuorg = Соловьиная долина). На краю долины Ээбикуорг находится Гостевой центр Ээбикуорг, где можно получить информацию о природе, истории и изменениях климата.
Panga Pank (Обрыв Панга)
Обрыв Панга – это самый высокий обрыв в Западной Эстонии и на островах, где обнажаются геологические породы. Силурский глинт – это обширный уступ, который начинается с острова Готланд в Швеции, проходит через Балтийское море и поднимается на поверхность на западном побережье Сааремаа. Максимальная высота обрыва составляет 21,3 метра, а протяженность – примерно 2,5 км. На самом высоком месте обрыва Панга находится древний жертвенный камень, где в старину приносили жертвы морю. В заповеднике можно увидеть красивейший закат солнца, можно устраивать пикники, наблюдать за птицами, делать красивые фотографии природы и качаться на деревенских качелях. На обрыве также установлены солнечные часы из доломита.
Эколого-познавательная тропа Раннаметса–Толкузе Центра управления государственными лесами
Дюны Раннаметса всегда были популярным местом для совершения походов. Для того чтобы люди могли ближе знакомиться с заповедником Луйтемаа, здесь была предусмотрена эколого-познавательная тропа и установлены информационные стенды. Круговая учебная тропа, частично пролегающая по дощатому настилу, идет через сосновый лес на дюнах и болото Толкузе и доходит до самого большого озерка этого болота. Тропа проходит через множество интересных точек, болотных озерков и мест для отдыха. На гребне самой высокой в Эстонии дюны Торнимяэ, через которую проходит тропа, построена смотровая вышка высотой 18 м, с вершины которой открывается великолепный вид на болото Толкузе и Пярнуский залив. Обратите внимание! Будучи на тропе, проявляйте осторожность: дощатый настил уже стар и нуждается в обновлении.
Пляж Тырванина и зона палаточного отдыха
Пляж Тырванина – это ближайший к городу Кярдла песчаный пляж, вдоль которого под высокими прибрежными соснами располагается площадка для палаток, находящаяся в ведении RMK. Пляж Тырванина известен своим белым «поющим» песком, а морское дно на пляже тоже песчаное. Купание в воде на пляже осуществляется на свой риск, поскольку он не является официальным пляжем, и здесь не предоставляются услуги спасения на водах.
Холм Эмумяги
Холм Эмумяги – самая высокая точка возвышенности Пандивере и всей Северной части Эстонии. На вершине холма построена смотровая башня, с нее открывается вид на типичный культурный ландшафт, который вдали сменяют болото Эндла и леса Алутагузе. Кроме сторожевой башни здесь есть дом из корней деревьев «Emumemm», Дом Восхода Солнца, старинное кладбище, кемпинг- и площадки для пикников. Интересно знать: - Высота холма Эмумяги от уровня моря составляет 166,5 м, а от подножия 80 м - Когда Калевипоэг скакал на коне по болоту Пеэтла, то земля из-под копыт, согласно легенде, и образовала холм Эмумяги.
Голубые источники «Саула Синиалликад»
В Эстонии источники всегда считались важным священным местом, и большинство из них, как полагают, обладают целебными свойствами. Голубые источники Саулы включают в себя три довольно крупных источника с объемом потока воды 20-30 метров в секунду. Различный цвет источников (бирюзовый Синиалликас, коричнево-черный Мусталликас и серо-голубой Валгеалликас) зависит от цвета песка на дне. В народе говорят, что вода источника Синиалликас исцеляет все болезни, если ему пожертвовать серебрянные украшения, деньги или бусы. Если же не пожертвовать, харьюмааский дух-покровитель Синиаллика Тёльп может прийти и забрать вас!