Познаем Эстонию: десять расслабляющих мест на природе

Походная тропа на болоте Меэникунно ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Ööbikuorg (Долина Соловьёв) и озёра Рыуге

В древней долине Рыуге протяженностью 10 км и глубиной 52 метра есть семь озер: озера Кахрила, Тыугъярв, Ратасъярв, Кауссъярв, Рыуге-Сууръярв, Лийнъярв, Валгъярв. Озера соединяет начинающаяся в долине Тиндиорг река Рыуге, или Айо. Ответвления древней долины Рыуге – Тиндиорг, Кюльморг, Мыхкорг, Ээбикуорг, Тинопеетри, Хинни, Сикасоо и Ярвеотса. Самая известная из них – ограничивающая с севера древнее городище долина Ööbikuorg (Ээбикуорг) длиной 300 м и глубиной 12-15 м. Весной, во время цветения черемухи долина наполнена соловьиными трелями – отсюда и название долины (Ööbikuorg = Соловьиная долина). На краю долины Ээбикуорг находится Гостевой центр Ээбикуорг, где можно получить информацию о природе, истории и изменениях климата.

Ööbikuorg (Долина Соловьёв) и озера Рыуге ФОТО: Shutterstock

Panga Pank (Обрыв Панга)

Обрыв Панга – это самый высокий обрыв в Западной Эстонии и на островах, где обнажаются геологические породы. Силурский глинт – это обширный уступ, который начинается с острова Готланд в Швеции, проходит через Балтийское море и поднимается на поверхность на западном побережье Сааремаа. Максимальная высота обрыва составляет 21,3 метра, а протяженность – примерно 2,5 км. На самом высоком месте обрыва Панга находится древний жертвенный камень, где в старину приносили жертвы морю. В заповеднике можно увидеть красивейший закат солнца, можно устраивать пикники, наблюдать за птицами, делать красивые фотографии природы и качаться на деревенских качелях. На обрыве также установлены солнечные часы из доломита.

Panga Pank (Обрыв Панга) ФОТО: Shutterstock

Эколого-познавательная тропа Раннаметса–Толкузе Центра управления государственными лесами

Дюны Раннаметса всегда были популярным местом для совершения походов. Для того чтобы люди могли ближе знакомиться с заповедником Луйтемаа, здесь была предусмотрена эколого-познавательная тропа и установлены информационные стенды. Круговая учебная тропа, частично пролегающая по дощатому настилу, идет через сосновый лес на дюнах и болото Толкузе и доходит до самого большого озерка этого болота. Тропа проходит через множество интересных точек, болотных озерков и мест для отдыха. На гребне самой высокой в Эстонии дюны Торнимяэ, через которую проходит тропа, построена смотровая вышка высотой 18 м, с вершины которой открывается великолепный вид на болото Толкузе и Пярнуский залив. Обратите внимание! Будучи на тропе, проявляйте осторожность: дощатый настил уже стар и нуждается в обновлении.

Эколого-познавательная тропа Раннаметса-Толкуcе ФОТО: Shutterstock

Пляж Тырванина и зона палаточного отдыха

Пляж Тырванина – это ближайший к городу Кярдла песчаный пляж, вдоль которого под высокими прибрежными соснами располагается площадка для палаток, находящаяся в ведении RMK. Пляж Тырванина известен своим белым «поющим» песком, а морское дно на пляже тоже песчаное. Купание в воде на пляже осуществляется на свой риск, поскольку он не является официальным пляжем, и здесь не предоставляются услуги спасения на водах.

Пляж Тырванина ФОТО: Kristel Lukk

Холм Эмумяги

Холм Эмумяги – самая высокая точка возвышенности Пандивере и всей Северной части Эстонии. На вершине холма построена смотровая башня, с нее открывается вид на типичный культурный ландшафт, который вдали сменяют болото Эндла и леса Алутагузе. Кроме сторожевой башни здесь есть дом из корней деревьев «Emumemm», Дом Восхода Солнца, старинное кладбище, кемпинг- и площадки для пикников. Интересно знать: - Высота холма Эмумяги от уровня моря составляет 166,5 м, а от подножия 80 м - Когда Калевипоэг скакал на коне по болоту Пеэтла, то земля из-под копыт, согласно легенде, и образовала холм Эмумяги.

Amazing top view of Emumagi with green trees. EmumÃ¤gi hill is the highest point in the Pandivere uplands and indeed the highest point in northern Estonia. ФОТО: Shutterstock

Голубые источники «Саула Синиалликад»

В Эстонии источники всегда считались важным священным местом, и большинство из них, как полагают, обладают целебными свойствами. Голубые источники Саулы включают в себя три довольно крупных источника с объемом потока воды 20-30 метров в секунду. Различный цвет источников (бирюзовый Синиалликас, коричнево-черный Мусталликас и серо-голубой Валгеалликас) зависит от цвета песка на дне. В народе говорят, что вода источника Синиалликас исцеляет все болезни, если ему пожертвовать серебрянные украшения, деньги или бусы. Если же не пожертвовать, харьюмааский дух-покровитель Синиаллика Тёльп может прийти и забрать вас!