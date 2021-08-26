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56-летняя супермодель сняла с себя всю одежду, и даже фотограф не поверил объективу, увидев её тело

Паулина Поризкова ФОТО: MPI140/Capital Pictures

Известной 56-летней супермодели Паулине Поризковой завидуют многие подписчицы, ведь иметь в её возрасте настолько идеальное тело — просто невозможно, пишет Лайф.

Но звезда регулярно нарушает все правила, демонстрируя в Instagram подтянутую фигуру с рельефным прессом. В этот раз актриса расширила зону поражения и снялась для Los Angeles Magazine совсем обнажённой.

Паулина позировала без одежды, макияжа и сложных укладок — перед читателями журнала модель хотела предстать в максимально естественном виде. Фотограф даже не использовала ретушь для обработки фото, подкорректировав лишь цвет. Поэтому поклонники модели смогли насладиться кумиром без каких-либо вмешательств.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Паулина, у тебя самая лучшая фигура, которую я когда-либо видела!

Дикая и свободная! Глаз не оторвать просто!

Боже мой, то ли женщина, а то ли видение)))

Паулина Поризкова — американская супермодель чешского происхождения, а поэтому к своей фигуре и внешности она относится со всей серьёзностью. Звезда не сторонница неестественных улучшений и не видит ничего страшного в старости, поэтому даже не перекрашивает седину. Благодаря своей внешности Паулине удалось пробиться в состав жюри шоу "Топ-модель по-американски", а также в фильмы "Кровавый четверг" Скипа Вудса и "Аризонская мечта" Эмира Кустурицы.


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