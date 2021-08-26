Лишившаяся кистей Маргарита Грачева в третий раз стала мамой

Об этом сама 28-летняя блогер рассказала в соцсетях. Она опубликовала кадр с новорожденным и сообщила, что очень счастлива. Роды прошли хорошо и спокойно, и мама с малышом чувствуют себя прекрасно.

Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10,

— рассказала Грачева. Она сообщил, что вес сына составляет 3700 граммов, рост 53 сантиметра.

Рожать Маргарита решила в элитном роддоме на Фурштатской улице, где на свет появились дети экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, актрисы Анастасии Мельниковой, телеведущего Ивана Урганта, Олимпийской чемпионки Елены Бережной и многие другие.

Напомним, Грачева стала известна благодаря ужасной истории, которая произошла с ее мужем. В порыве ревности супруг вывез ее в лес, где отрубил кисти рук. Потом мужчина сам привез жену в больницу и сдался полиции.

Врачи смогли спасти лишь левую руку Маргариты, а на второй у нее надет биомеханический протез. Раньше она использовала российский аналог, последнее время у нее на руке западный образец. Грачева, несмотря на все проблемы, смогла справиться с бедой и продолжила воспитывать двоих детей. Она также встретила мужчину, который стал ее мужем — вместе они уже больше двух лет и, наконец-то, стали родителями. Пара проживает в Санкт-Петербурге.



