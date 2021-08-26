Эдита Пьеха вмешалась в скандал с избиением правнука: «Это ложь!»

В совершении противоправных деяний подозревают супругу известного футбольного арбитра Вячеслава Безбородова Ирину. По версии Стаса Пьехи, женщина швыряла его сына о землю за то, что тот проколол ее надувной бассейн. Артист уверял, что у маленького Петра после потасовки диагностировали сотрясение мозга, ушибы и серьезную психологическую травму.

«Я не знаю, кто прав, а кто виноват. Меня там не было. Петя, по словам Безбородовой, псих и беспризорник. Но это ложь! Он приезжает ко мне с мамой и бабушкой. Он нормальный и ухоженный ребенок, часто звонит бабе Дите», — поделилась мнением Эдита Пьеха в интервью Дмитрию Борисову, сообщает 5-tv.ru.

Певица призналась, что очень переживает за состояние правнука и надеется, что грандиозный конфликт в скоре удастся решить.

Ранее сообщалось, что по факту избиения сына Стаса Пьехи было возбуждено уголовное дело. Адвокат пострадавшей стороны, звездный Юрист Сергей Жорин отмечал, что будет ходатайствовать о рассмотрении инцидента в суде. Защитник считает, что в последнее время Ирина Безбородоваделает провокационные вбросы в информационное пространство с целью помешать ходу событий. Ей планируют запретить общение со СМИ и покидать жилье по вечерам. К мужу подозреваемой в совершении правонарушения ни у кого претензий нет.



