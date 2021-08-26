«Грудь, как в молодости»: похудевшая Лолита ошеломила стройной фигурой в купальнике с бахромой

Накануне Лолита Милявская прилетела в Сочи на «Новую волну». Перед концертом она решила позагорать у бассейна. Долго не думая, артистка попросила друга, чтобы он снял ее на видео. Перед объективом камеры знаменитгость красовалась в черном купальнике с бахромой и глубоким декольте. На видео она запечатлена с нижнего ракурса, дав поклонникам возможность тщательно рассмотреть ее изящную фигуру.

«Ты меня снимаешь? Сними меня сразу так, чтобы у меня грудь как в молодости была вот такая, ноги чтобы поуже, а талия сейчас нормальная. Вот так вот сними. Я еще на пальцы встану, чтобы ноги еще стройней казались. В общем, кто за чем приехал на Новую волну, а я, чтобы сняться у бассейна», — поделилась звезда.