Дочь Урганта сверкнула упругими ягодицами в белых стрингах

Старшая дочь Ивана Урганта – девушка творческая и экстравагантная. Эрика Кикнадзе живет в Нью-Йорке, где проходит обучение в Parsons School of Design – частной школе искусства и дизайна. Будущая профессия обязывает, поэтому Эрика любит необычные образы и часто экспериментирует со своей внешностью и гардеробом. Недавно она решила преобразиться и покрасила волосы и брови в красный цвет. Кроме того, тело девушки украшают многочисленные татуировки. Вместе с друзьями наследница телеведущего часто устраивает эпатажные фотосесии на улицах города, порой позируя в довольно откровенных нарядах. Сегодня Эрика подразнила подписчиков новыми провокационными фото: девушка прогулялась по Нью-Йорку в черном прозрачном платье и белоснежных стрингах.

В кадре дочь Урганта позирует спиной к камере, демонстрируя зрителям упругие ягодицы. Подписчики пришли в восторг от пикантного снимка. «Хороша», «Очень эротично», «Шалунья», «Горячая красотка», – пишут они в комментариях.

Parsons School of Design расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево – около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем. В Америку Эрика уехала еще в 2018 году. С тех пор родители видятся с ней только изредка.

Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью. На днях он нежно поздравил в Instagram дочку с совершеннолетием: Эрике исполнился 21 год.

«Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе... Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила», – рассказал Иван в Instagram.

Из-за пандемии у девушки нет возможности видеться с родителями так часто, как ей бы хотелось. Разлука Ивана и Натальи с дочкой длилась больше года, прежде чем у них появилась возможность вылететь в США. Ургант рассказывал, что они с женой очень скучали, все это время их общение сводилось к сеансам видеосвязи. В мае 2021 года семья наконец-то воссоединилась: Иван и Наталья прилетели за океан, чтобы увидеться с Эрикой.



