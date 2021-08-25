Виноваты деньги! Группа «Отпетые мошенники» распалась со скандалом

Еще недавно Сергей и Том анонсировали новые концерты в городах России. Но теперь артистов, похоже, можно будет увидеть только в сольных проектах. Звезды «Отпетых мошенников» серьезно поругались из-за денег.

По словам Тома, Аморалов и концертный директор группы нечестно поступали с ним, забирая себе львиную долю гонораров за концерты. Долгое время Хаос не знал об этом. Когда все выяснилось, артист решил попрощаться с коллегами.

«Не ожидал такого поступка от людей, которых считал своей семьей. Мы обязательно встретимся когда-нибудь на концертных площадках, но вряд ли вернем наше общение. Сейчас я готовлю сольную программу, и уже в сентябре состоится мой первый концерт», – поделился 49-летний Том.

Напомним, три года назад уже появлялись слухи о распаде группы. Тогда экс-солист «Отпетых мошенников» Андрей Репников, работавший с ребятами с 2011 по 2016 годы, заявлял о серьезных конфликтах внутри коллектива. Правда, тогда его слова так и не получили подтверждения.

«Доношу для тех, кто в танке, – группы «Отпетые мошенники» уже фактически не существует, у них конфликт с выбывшим участником Андреем Репниковым. Они его обратно в группу не пускают, хотя он уже более-менее очухался после аварии. Репников – автор почти всех хитов, так что группа окончательно сдохла, у них нет денег, нет продюсера, и весь коллектив разошелся по швам. На данный момент «Отпетые мошенники» гастролируют дуэтом ради небольшой копеечки, у них уже никогда не будет новых песен и клипов, они уже старые обанкротившиеся артисты», – говорил источник.



