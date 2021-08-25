OnlyFans отменил решение о запрете сексуально откровенного контента

Популярный сервис OnlyFans, предоставляющий возможность распространять фото- и видеоматериалы через платную подписку, приостановил решение о запрете сексуально откровенного контента на своей платформе.

Руководители OnlyFans объявили о запрете на прошлой неделе. Это решение было неожиданным: хотя сервис может использоваться для размещения любых материалов, он прежде всего был известен как популярная площадка в сфере порноиндустрии. В заявлении британской компании говорилось, что изменения, которые должны были вступить в силу с 1 октября, преследуют цель исполнения требований банковских партнеров и операторов выплат.

«Мы благодарим всех, выразивших свое мнение. Мы заручились необходимыми гарантиями для поддержки нашего сообщества создателей разнообразного контента и приостанавливаем запланированные на 1 октября изменения в нашей политике», – говорится в заявлении OnlyFans в Twitter.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

Ранее деловое издание Financial Times писало, что неожиданная смена курса OnlyFans станет шоком для многочисленных актеров фильмов для взрослых, собравшихся на площадке во время пандемии, когда производство более традиционной порнопродукции простаивало из-за локдаунов.

Сервис OnlyFans, созданный в 2016 году, по словам его руководства, за это время выплатил более 5 миллиардов долларов создателям контента по всему миру.



