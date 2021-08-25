Канье Уэст решил официально сменить имя

Канье Уэст хочет сменить имя на Йе — без фамилии.

Музыкант подал запрос о смене имени 11 августа. Его должен одобрить судья. В Калифорнии суд практически всегда одобряет такие запросы — за исключением случаев, когда есть обоснованные подозрения, что смена имени нужна для совершения мошенничества, передает Meduza со ссылкой на TMZ.

В 2018 году Канье Уэст выпустил альбом, который назывался «Йе» («Ye»). Вскоре после этого он заявил, что меняет имя на Йе, но сделал это только в соцсетях. Артист заявил, что Йе — это не только часть его имени Канье, но и самое часто встречающееся слово в Библии, обозначающее «ты».