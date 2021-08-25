Юлия Савичева рассказала, как ее мужа в детстве пытался купить педофил

Юлия Савичева с юности знает, что такое внимание поклонников. После «Фабрики звезд» артистка стала настоящей любимицей публики, она также представляла Россию на конкурсе «Евровидение». Ведущий YouTube-шоу «Детали» поинтересовался у исполнительницы, на каких самых безбашенных вечеринках начала нулевых ей удалось выступать. Ведь то время славится крутыми тусовками, когда никто не экономил на кутежах.

34-летняя Савичева призналась, что не помнит чрезмерной вычурности в светской жизни. Зато рассказала, какой вопиющий случай произошел с ее мужем в детстве. «Саша пел с шести лет и объездил с гастролями всю нашу огромную страну. Вот в конце 90-х было по жесткачу. Мужу тогда было девять-десять лет. Он выступал в клубе и, конечно же, всегда с ним ездила мать. К ней подошел мужчина и положил бумажку, на которой была написана цифра… Сумма за ее мальчика», – делилась певица.

Об этой истории Юлии рассказала свекровь. Женщина была напугана. «Она говорила: «Меня поразили страх и безысходность. Я понимала: либо нас вынесут из этого клуба, либо нужно пытаться бежать. Тогда были рядом люди, которые помогли выйти через черный ход. Я, как мать, испытала такой шок!». Она думала, что к ним подойдут и больше не выпустят», – откровенничала Савичева.

Сейчас Юлия и Александр заботятся о наследнице и делают все, чтобы ей было комфортно. Поэтому малышку супруги решили оставить с бабушкой и дедушкой за границей. Многие упрекают певицу за редкое общение с девочкой, однако звездная мать знает, что это временно.

«О чем я думаю больше всего в последнее время? Я очень жду карточки вида на жительства в Португалии, потому что безумно соскучилась по ребенку. Я просто дни считаю, когда это все произойдет, и мы полетим. Вид на жительство позволит мне беспрепятственно летать, никакие ковиды нам не помешают», – говорила она.



