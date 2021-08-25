Джигурда похвастался откровенными фото Анисиной, загорающей на пляже без лифчика
Фигуристка смело подставила солнцу аппетитные формы, пишет Kp.ru.
Фигуристка смело подставила солнцу аппетитные формы, пишет Kp.ru.
Никита Джигурда всегда славился эпатажными поступками и фривольными откровениями – недаром в шапке его Инстаграма стоит возрастное ограничение «18+». И это неудивительно: в этот раз актер решил поразить подписчиков откровенными снимками своей жены Марины Анисиной. Звезда фильма «Любить по-русски» выложил на своей странице несколько фотографий, запечатлевших, как фигуристка загорает на французском пляже без верхней части бикини.
Супруги уже давно живут на две страны. Никита остается в Москве, а Марина – во Франции, где она тренирует юных фигуристов. В разлуке они развлекаются тем, что присылают друг другу пикантные снимки. Загорая на море, 45-летняя спортсменка запечатлела себя на побережье с обнаженной грудью и отправила кадры мужу. Джигурда пришел от фото в полный восторг, тут же поспешив поделиться с окружающими своей гордостью за красавицу-жену. Артист заверил подписчиков, что ничего предосудительного в этих фотографиях нет, поскольку во Франции женщинам разрешено загорать топлесс.
«В день голубого полнолуния моя Богиня Анис прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщины могут загорать, как и мужчины, топлес! Я двумя руками ЗА! Многие великие художники и фотографы писали на картинах своих женщин обнаженными!» – подписал серию снимков 60-летний актер.
Правда, пикантные места на фото Никита все же предусмотрительно прикрыл сердечками, чтобы его не забанили в instagram за обнаженную натуру. Но при этом сообщил, что в Twitter он выложил фото без цензуры – мол, любуйтесь на здоровье, мне не жалко. Многие подписчики оценили аппетитные формы мамы двоих детей. «Роскошная Мариночка», «Шедеврально!», «Нереальная красота!».
Впрочем, часть подписчиков категорически осудила Джигурду за выложенные на всеобщее обозрение голые кадры жены. «Чем гордитесь, Джигурда? Тем, что вашу женщину голяком видят чужие мужики? Вы вообще в своем уме?»; «Никита, я считаю, что это неправильно, зря вы так», – пишут подписчики.
Никита Джигурда и Марина Анисина поженились в 2008 году. В браке у них родились двое детей: 12-летний сын Мик-Анжель Крист и 11-летняя дочь Эва-Влада. Сейчас дети живут с мамой во Франции. Супруги развелись в 2016 году после серии публичных скандалов. Знакомые утверждали, что Никита злоупотребляет запрещенными препаратами, и на этой почве у него слегка поехала крыша. Впрочем, актер смог взяться за ум и вновь вернуть расположение жены. Никита и Марина воссоединились, поженившись во второй раз в феврале этого года. В Инстаграме спортсменка рассказала, что с трудом пережила разлуку с экс-супругом: они не виделись год из-за пандемии. Марина призналась, что именно она стала инициатором воссоединения и сама сделала мужу предложение снова пожениться.
«Некоторые подписчики пишут о том, что Марина Анисина не очень радуется на торжественной церемонии, – рассказала спортсменка, выложив в Инстаграм видео из Грибоедовского загса Москвы. – Это совершенно не соответствует действительности. Просто после года разлуки мой Никитос три ночи до росписи мучил меня в нашем семейном ложе! Три ночи без сна! Для меня происходящее в Грибоедовском дворце было, как в сказочном тумане. Я сама сделала Джигурде предложение и счастлива, что мой венчанный муж устроил до меня такой незабываемый праздник!»