Джигурда похвастался откровенными фото Анисиной, загорающей на пляже без лифчика

Никита Джигурда всегда славился эпатажными поступками и фривольными откровениями – недаром в шапке его Инстаграма стоит возрастное ограничение «18+». И это неудивительно: в этот раз актер решил поразить подписчиков откровенными снимками своей жены Марины Анисиной. Звезда фильма «Любить по-русски» выложил на своей странице несколько фотографий, запечатлевших, как фигуристка загорает на французском пляже без верхней части бикини.

Супруги уже давно живут на две страны. Никита остается в Москве, а Марина – во Франции, где она тренирует юных фигуристов. В разлуке они развлекаются тем, что присылают друг другу пикантные снимки. Загорая на море, 45-летняя спортсменка запечатлела себя на побережье с обнаженной грудью и отправила кадры мужу. Джигурда пришел от фото в полный восторг, тут же поспешив поделиться с окружающими своей гордостью за красавицу-жену. Артист заверил подписчиков, что ничего предосудительного в этих фотографиях нет, поскольку во Франции женщинам разрешено загорать топлесс.

«В день голубого полнолуния моя Богиня Анис прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщины могут загорать, как и мужчины, топлес! Я двумя руками ЗА! Многие великие художники и фотографы писали на картинах своих женщин обнаженными!» – подписал серию снимков 60-летний актер.

Правда, пикантные места на фото Никита все же предусмотрительно прикрыл сердечками, чтобы его не забанили в instagram за обнаженную натуру. Но при этом сообщил, что в Twitter он выложил фото без цензуры – мол, любуйтесь на здоровье, мне не жалко. Многие подписчики оценили аппетитные формы мамы двоих детей. «Роскошная Мариночка», «Шедеврально!», «Нереальная красота!».

ФОТО: Instagram

Впрочем, часть подписчиков категорически осудила Джигурду за выложенные на всеобщее обозрение голые кадры жены. «Чем гордитесь, Джигурда? Тем, что вашу женщину голяком видят чужие мужики? Вы вообще в своем уме?»; «Никита, я считаю, что это неправильно, зря вы так», – пишут подписчики.

Никита Джигурда и Марина Анисина поженились в 2008 году. В браке у них родились двое детей: 12-летний сын Мик-Анжель Крист и 11-летняя дочь Эва-Влада. Сейчас дети живут с мамой во Франции. Супруги развелись в 2016 году после серии публичных скандалов. Знакомые утверждали, что Никита злоупотребляет запрещенными препаратами, и на этой почве у него слегка поехала крыша. Впрочем, актер смог взяться за ум и вновь вернуть расположение жены. Никита и Марина воссоединились, поженившись во второй раз в феврале этого года. В Инстаграме спортсменка рассказала, что с трудом пережила разлуку с экс-супругом: они не виделись год из-за пандемии. Марина призналась, что именно она стала инициатором воссоединения и сама сделала мужу предложение снова пожениться.

«Некоторые подписчики пишут о том, что Марина Анисина не очень радуется на торжественной церемонии, – рассказала спортсменка, выложив в Инстаграм видео из Грибоедовского загса Москвы. – Это совершенно не соответствует действительности. Просто после года разлуки мой Никитос три ночи до росписи мучил меня в нашем семейном ложе! Три ночи без сна! Для меня происходящее в Грибоедовском дворце было, как в сказочном тумане. Я сама сделала Джигурде предложение и счастлива, что мой венчанный муж устроил до меня такой незабываемый праздник!»



