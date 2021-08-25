Отказавшаяся от участия в концерте эстонская певица: если на вашем мероприятии происходят абсурдные вещи, я не приду!

Музыкант Сандра Нурмсалу написала пост в Facebook, в котором попросила организаторов концерта не связываться с ней, если для входа на место проведения мероприятия требуется паспорт иммунизации или экспресс-тест.

Она приложила скриншот электронного письма, отправленного ею организатору, который, видимо, проинформировал ее о новых ограничениях. Нурмсалу написала организатору очень вежливое письмо, отказавшись от возможности выступить, но в своем посте в Facebook она была довольно остроумна.

«И для других организаторов на будущее - пожалуйста, не утруждайтесь больше писать мне с предложением о выступлении, если на вашем мероприятии происходят абсурдные вещи. Я не приду», - прямо написала артистка.

По ее словам, неоправданная дискриминация - единственное, что вызывают действующие правила, и они не ограничивают распространение инфекции. «Я думаю о людях с иммунодефицитом и слабым иммунитетом. В таком состоянии здоровья, чувствовала бы я себя в безопасности, если бы ко мне обратился вакцинированный человек, зная, что он или она может быть переносчиком инфекции, в том числе гриппа?» - написала Нурмсалу.



