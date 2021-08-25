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Никаких гаджетов и письма от руки: каким запомнят умершего барабанщика Rolling Stones

Чарли Уоттс ФОТО: Pedro Fiuza

Легендарный Чарли Уоттс скончался на 81-м году жизни через несколько после операции. Соболезнования уже выразили Пол Маккартни, Ринго Старр и Элтон Джон, сообщает 5-tv.ru.

Трагическая новость, которая потрясла миллионы поклонников рока. В одной из больниц Лондона умер Чарли Уоттс — ударник легендарных Rolling Stones.

Ему было 80 лет. Несколько недель назад музыкант перенес операцию. Он говорил, что восстановление проходит успешно и ему не терпится вернуться к репетициям. В следующем году Уоттс должен был принять участие в масштабном туре в честь 60-летия группы.

Свои соболезнования семье знаменитого ударника принесли Пол Маккартни, Ринго Старр и Элтон Джон.

Чарли Уоттс играл в Rolling Stones практически с момента основания. В группе его считали скрепляющим звеном: Мик Джаггер не раз говорил, что все разногласия в коллективе улаживал именно Уоттс.

Его также называли одним из последних джентльменов старой школы. Чарли Уоттс никогда не пользовался гаджетами, а письма друзьям писал всегда от руки.

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