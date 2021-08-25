Никаких гаджетов и письма от руки: каким запомнят умершего барабанщика Rolling Stones

Трагическая новость, которая потрясла миллионы поклонников рока. В одной из больниц Лондона умер Чарли Уоттс — ударник легендарных Rolling Stones.

Ему было 80 лет. Несколько недель назад музыкант перенес операцию. Он говорил, что восстановление проходит успешно и ему не терпится вернуться к репетициям. В следующем году Уоттс должен был принять участие в масштабном туре в честь 60-летия группы.

Свои соболезнования семье знаменитого ударника принесли Пол Маккартни, Ринго Старр и Элтон Джон.

Чарли Уоттс играл в Rolling Stones практически с момента основания. В группе его считали скрепляющим звеном: Мик Джаггер не раз говорил, что все разногласия в коллективе улаживал именно Уоттс.