«Матрица-4» вернется к истокам: первые зрители тизера пересказали сюжет

Фильм будет называться The Matrix: Resurrections («Матрица: Воскрешения»), и сюжетно он близок к первой картине. Нео в исполнении Киану Ривза опять проваливается в цифровую матрицу, как в фильме 1999 года. Дело происходит в Сан-Франциско будущего. Герой беседует со своим психоаналитиком, спрашивая того: «Я сумасшедший?» «Мы здесь не употребляем это слово», — отвечает врач в исполнении Нила Патрика Харриса («Как я встретил вашу маму»). В кафе Нео встречает Тринити (Кэри-Энн Мосс), и становится ясно, что герои ничего не помнят. Она спрашивает его: «Мы раньше встречались?» Далее зритель видит раковину, наполненную синими пилюлями. А Морфеус предлагает постаревшему Нео красную пилюлю, говоря, что «время — лететь», пишет «Фонтанка».