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Особая монархия: 6 самых странных правил японского королевского протокола

A special convertible car, custom model of Toyota Motor's Century sedan, which will be used for Japanese new Emperor Naruhito and Empress Masako's parade after the enthronement ceremony of Emperor Naruhito on October 22, 2019, is displayed during a press preview at the Imperial Palace in Tokyo, Japan October 7, 2019. REUTERS/Issei Kato ФОТО: ISSEI KATO / REUTERS

Японский императорский дом существует более 2500 лет, а потому неудивительно, что у королевской семьи есть множество древних (и не очень) предписаний и запретов, которые требуется соблюдать с особой строгостью. Вспоминаем несколько основных правил, которым подчиняются те, кто приближен к Хризантемовому трону.

Членам императорской семьи нельзя работать

отличие от многих европейских монархий, членам японской королевской семьи не разрешается иметь работу. Они могут трудиться лишь в благотворительных организациях на некоммерческой основе, но даже в этом случае требуется разрешение императора.

Японская императорская семья, бывший император Акихито в центре и его супруга Митико. Ему на смену пришел Нарухито (слева от Акихито), из-за того, что первый отрекся от престола при жизни.   ФОТО: HANDOUT/Reuters/Scanpix

Женщинам нельзя выходить замуж за простолюдинов

Японская принцесса Саяко и ее жених Ёсики Курода.  ФОТО: AFP

Женщинам из семьи императора запрещается выходить замуж за простолюдинов. В противном случае девушка должна будет отказаться от всех своих титулов и королевских привилегий. К слову, в последнее время представительницы императорского дома все чаще выбирают любовь. Так, бывшая принцесса Нори в 2005 году отказалась от своего статуса ради брака с давним другом, дизайнером Ёсики Куродой. Однако даже он - выходец из обедневшей семьи аристократов.

Титулованным японским мужчинам при этом брать в жены простолюдинок никто не запрещает. А потому запрет порождает множество дискуссий о двойных стандартах и незавидном положении женщин в японской монархии.

Императорский дом аполитичен

Экс-президент США Дональд Трамп и Мелания Трамп с бывшим императором Акихито и его супругой Митико. ФОТО: Eugene Hoshiko

Это правило объединяет японскую королевскую семью с британской: члены обеих сохраняют политический нейтралитет и не могут голосовать или баллотироваться на посты во властных структурах. Однако если в Великобритании это негласный договор между королевской семьей и парламентом, то в Японии суть запрета зафиксирована в конституции.

У японской королевской семьи нет фамилии

Император Нарухито с супругой Масако. ФОТО: CHRISTOPHER JUE/EPA

В отличие от дома Виндзоров или Оранских-Нассау (Нидерланды), в японской императорской семье нет общей фамилии. Вместо этого королевские особы используют лишь выбранные имена. Так, нынешняя монаршая чета — это император Нарухито и императрица Масако. Девиз правления Нарухито — Рэйва, иероглифы которого означают удачу, мир и гармонию, пишет Marie Claire.

Женщина не может стать монархом

Принцесса Како. По-японски, при обращении к знати используется суффикс "сама", демонстрирующий максимально возможное уважение и почтение: Како-сама. Интересный факт: сотрудница портала Limon.ee Ксения Васильева училась с принцессой Како в одном университете (ICU), когда училась по обмену в Токио.  ФОТО: THOMAS PETER / REUTERS / Scanpix

Этот закон действовал не всегда — на Хризантемовом троне побывало восемь императриц. Последняя, ​​императрица Го-Сакурамати, отреклась в 1771 году. А в 1889-м в стране приняли Конституцию Мэйдзи, которая исключила женщин из линии престолонаследия.

Японский еще тогда наследный принц Нарухито (слева) позирует со своей женой наследной принцессой Масако (справа) и их дочерью принцессой Айко (справа) во дворце Тогу в Токио 24 января 2010 года. ФОТО: HO/REUTERS

В начале XXI века эта ситуация стала предметом пристального внимания, поскольку королевская семья столкнулась с нехваткой наследников мужского пола. Сегодня многие жители Японии продолжают настаивать на реформе закона в пользу женщин, однако пока чиновники не планируют что-либо менять.

Никаких подарков

Император Нарухито (2-й справа) и императрица Масако (справа) присутствуют на церемонии интронизации, на которой император официально провозглашает свое восхождение на Трон из хризантем в Императорском дворце в Токио 22 октября 2019 года. ФОТО: Kazuhiro Nogi Pool/SIPA/Kazuhiro Nogi Pool/SIPA

Японской королевской семье законом запрещено дарить или получать подарки без предварительного разрешения. Конституция страны гласит: «Никакая собственность не может быть передана или получена императорским домом, также не могут быть сделаны какие-либо подарки без разрешения Сейма [японского парламента]».

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