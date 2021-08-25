Особая монархия: 6 самых странных правил японского королевского протокола

Японский императорский дом существует более 2500 лет, а потому неудивительно, что у королевской семьи есть множество древних (и не очень) предписаний и запретов, которые требуется соблюдать с особой строгостью. Вспоминаем несколько основных правил, которым подчиняются те, кто приближен к Хризантемовому трону.
Членам императорской семьи нельзя работать
отличие от многих европейских монархий, членам японской королевской семьи не разрешается иметь работу. Они могут трудиться лишь в благотворительных организациях на некоммерческой основе, но даже в этом случае требуется разрешение императора.
Женщинам нельзя выходить замуж за простолюдинов
Женщинам из семьи императора запрещается выходить замуж за простолюдинов. В противном случае девушка должна будет отказаться от всех своих титулов и королевских привилегий. К слову, в последнее время представительницы императорского дома все чаще выбирают любовь. Так, бывшая принцесса Нори в 2005 году отказалась от своего статуса ради брака с давним другом, дизайнером Ёсики Куродой. Однако даже он - выходец из обедневшей семьи аристократов.
Титулованным японским мужчинам при этом брать в жены простолюдинок никто не запрещает. А потому запрет порождает множество дискуссий о двойных стандартах и незавидном положении женщин в японской монархии.
Императорский дом аполитичен
Это правило объединяет японскую королевскую семью с британской: члены обеих сохраняют политический нейтралитет и не могут голосовать или баллотироваться на посты во властных структурах. Однако если в Великобритании это негласный договор между королевской семьей и парламентом, то в Японии суть запрета зафиксирована в конституции.
У японской королевской семьи нет фамилии
В отличие от дома Виндзоров или Оранских-Нассау (Нидерланды), в японской императорской семье нет общей фамилии. Вместо этого королевские особы используют лишь выбранные имена. Так, нынешняя монаршая чета — это император Нарухито и императрица Масако. Девиз правления Нарухито — Рэйва, иероглифы которого означают удачу, мир и гармонию, пишет Marie Claire.
Женщина не может стать монархом
Этот закон действовал не всегда — на Хризантемовом троне побывало восемь императриц. Последняя, императрица Го-Сакурамати, отреклась в 1771 году. А в 1889-м в стране приняли Конституцию Мэйдзи, которая исключила женщин из линии престолонаследия.
В начале XXI века эта ситуация стала предметом пристального внимания, поскольку королевская семья столкнулась с нехваткой наследников мужского пола. Сегодня многие жители Японии продолжают настаивать на реформе закона в пользу женщин, однако пока чиновники не планируют что-либо менять.
Никаких подарков
Японской королевской семье законом запрещено дарить или получать подарки без предварительного разрешения. Конституция страны гласит: «Никакая собственность не может быть передана или получена императорским домом, также не могут быть сделаны какие-либо подарки без разрешения Сейма [японского парламента]».