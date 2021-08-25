Особая монархия: 6 самых странных правил японского королевского протокола

Членам императорской семьи нельзя работать

отличие от многих европейских монархий, членам японской королевской семьи не разрешается иметь работу. Они могут трудиться лишь в благотворительных организациях на некоммерческой основе, но даже в этом случае требуется разрешение императора.

Японская императорская семья, бывший император Акихито в центре и его супруга Митико. Ему на смену пришел Нарухито (слева от Акихито), из-за того, что первый отрекся от престола при жизни. ФОТО: HANDOUT/Reuters/Scanpix

Женщинам нельзя выходить замуж за простолюдинов

Японская принцесса Саяко и ее жених Ёсики Курода. ФОТО: AFP

Женщинам из семьи императора запрещается выходить замуж за простолюдинов. В противном случае девушка должна будет отказаться от всех своих титулов и королевских привилегий. К слову, в последнее время представительницы императорского дома все чаще выбирают любовь. Так, бывшая принцесса Нори в 2005 году отказалась от своего статуса ради брака с давним другом, дизайнером Ёсики Куродой. Однако даже он - выходец из обедневшей семьи аристократов.

Титулованным японским мужчинам при этом брать в жены простолюдинок никто не запрещает. А потому запрет порождает множество дискуссий о двойных стандартах и незавидном положении женщин в японской монархии.

Императорский дом аполитичен

Экс-президент США Дональд Трамп и Мелания Трамп с бывшим императором Акихито и его супругой Митико. ФОТО: Eugene Hoshiko

Это правило объединяет японскую королевскую семью с британской: члены обеих сохраняют политический нейтралитет и не могут голосовать или баллотироваться на посты во властных структурах. Однако если в Великобритании это негласный договор между королевской семьей и парламентом, то в Японии суть запрета зафиксирована в конституции.

У японской королевской семьи нет фамилии

Император Нарухито с супругой Масако. ФОТО: CHRISTOPHER JUE/EPA

В отличие от дома Виндзоров или Оранских-Нассау (Нидерланды), в японской императорской семье нет общей фамилии. Вместо этого королевские особы используют лишь выбранные имена. Так, нынешняя монаршая чета — это император Нарухито и императрица Масако. Девиз правления Нарухито — Рэйва, иероглифы которого означают удачу, мир и гармонию, пишет Marie Claire.

Женщина не может стать монархом

Принцесса Како. По-японски, при обращении к знати используется суффикс "сама", демонстрирующий максимально возможное уважение и почтение: Како-сама. Интересный факт: сотрудница портала Limon.ee Ксения Васильева училась с принцессой Како в одном университете (ICU), когда училась по обмену в Токио. ФОТО: THOMAS PETER / REUTERS / Scanpix

Этот закон действовал не всегда — на Хризантемовом троне побывало восемь императриц. Последняя, ​​императрица Го-Сакурамати, отреклась в 1771 году. А в 1889-м в стране приняли Конституцию Мэйдзи, которая исключила женщин из линии престолонаследия.

Японский еще тогда наследный принц Нарухито (слева) позирует со своей женой наследной принцессой Масако (справа) и их дочерью принцессой Айко (справа) во дворце Тогу в Токио 24 января 2010 года. ФОТО: HO/REUTERS

В начале XXI века эта ситуация стала предметом пристального внимания, поскольку королевская семья столкнулась с нехваткой наследников мужского пола. Сегодня многие жители Японии продолжают настаивать на реформе закона в пользу женщин, однако пока чиновники не планируют что-либо менять.

Никаких подарков

Император Нарухито (2-й справа) и императрица Масако (справа) присутствуют на церемонии интронизации, на которой император официально провозглашает свое восхождение на Трон из хризантем в Императорском дворце в Токио 22 октября 2019 года. ФОТО: Kazuhiro Nogi Pool/SIPA/Kazuhiro Nogi Pool/SIPA