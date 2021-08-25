Трансвеститы и прочее в клипах квир-эстетики русской эстрады

Шура - «Холодная луна»

Клип «Холодная луна» был настоящим дрэг-шоу, которое попало на федеральные каналы. Изданию Wonderzine исполнитель признавался, что он с самого детства был неординарным и склонным к театральности: «Подростком танцевал в ресторане, надевая цыганские одежды и исполняя восточные песни. После развала СССР это было нормально: люди стремились нарядиться в самое лучшее и показать себя. Пожалуй, сейчас эстрада немного перегорела и стала более сдержанной».

Шура признавался, что в СССР он никогда не смог бы реализоваться из-за жестокой цензуры. Конечно, его появление на сцене шокировало многих. Но «Холодая луна» своей эстетикой просто взорвала федеральные каналы и хит-парады.

Он тогда не особо задумывался о том, что меняет отношение людей к сексуальности. Шура просто делал то, что любит. Конечно, были у артиста и хейтеры. Ему писали гадости и пишут до сих пор: «Я воспринимаю свои выступления как спектакль, где вполне нормально надевать платья и колготки. Правда, палку перегибать не нужно: на моих концертах часто бывают дети и пенсионеры. Даже приходится заранее мониторить публику в зале, чтобы не позволить себе лишнего».

«Я ничего не провозглашаю, просто надеваю любимые костюмы и выхожу на сцену - это такой образ», - цитирует артиста Wonderzine.

«Руки Вверх!» - «Он тебя целует»

Клип «Он тебя целует» с гомосексуальными мотивами и травести-эстетикой вышел в 2002 году. В его съемках принимала участие известная дрэг-артистка московской клубной сцены Толетта. Портал «Бок о бок» приводит слова Сергея Жукова о содержании клипа: «Сказать мы хотели только одно: люди любят, и не важно, кто любит: мужчина мужчину, женщина женщину, обычная пара, главное, что, если любовь есть, ради этого стоит петь».

Правда, со временем эстрада успокоилась. В 2017 году на канале Муз-ТВ солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков извинился за этот клип.

Борис Моисеев и Николай Трубач - «Голубая луна»

В 1998 году Борис Моисеев совместно с Николаем Трубачом выпускает клип «Голубая луна». Он начинает восприниматься зрителями и слушателями как каминг-аут. Тем более что слова песни практически прямо указывают на гомосексуальный подтекст: «голубая луна», «странная любовь», «не суждено стать покорителем невест».

Это полная страданий композиция о том, как тяжело таким людям в обществе. Конечно, Борис Моисеев и раньше намекал на свою ориентацию, но именно эта песня стала знаковой. Позже Николай Трубач признавался в интервью, что его стали считать геем после дуэта с Моисеевым, но на самом деле он им не является. Артист утверждал, что это был якобы продюсерский ход.

t.A.T.u. - «Нас не догонят» и другие их клипы