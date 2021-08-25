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Трансвеститы и прочее в клипах квир-эстетики русской эстрады

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Недавно супруг Елизаветы Боярской Максим Матвеев снялся в клипе группы «Моя Мишель» на песню «Зима в сердце». Актер исполнил роль дрэг-квин. Но это не единственный российский клип с квир-эстетикой. Вспоминаем, кто еще на эстраде решался на подобное.

Шура - «Холодная луна»

Клип «Холодная луна» был настоящим дрэг-шоу, которое попало на федеральные каналы. Изданию Wonderzine исполнитель признавался, что он с самого детства был неординарным и склонным к театральности: «Подростком танцевал в ресторане, надевая цыганские одежды и исполняя восточные песни. После развала СССР это было нормально: люди стремились нарядиться в самое лучшее и показать себя. Пожалуй, сейчас эстрада немного перегорела и стала более сдержанной».

Шура признавался, что в СССР он никогда не смог бы реализоваться из-за жестокой цензуры. Конечно, его появление на сцене шокировало многих. Но «Холодая луна» своей эстетикой просто взорвала федеральные каналы и хит-парады.

Он тогда не особо задумывался о том, что меняет отношение людей к сексуальности. Шура просто делал то, что любит. Конечно, были у артиста и хейтеры. Ему писали гадости и пишут до сих пор: «Я воспринимаю свои выступления как спектакль, где вполне нормально надевать платья и колготки. Правда, палку перегибать не нужно: на моих концертах часто бывают дети и пенсионеры. Даже приходится заранее мониторить публику в зале, чтобы не позволить себе лишнего».

«Я ничего не провозглашаю, просто надеваю любимые костюмы и выхожу на сцену - это такой образ», - цитирует артиста Wonderzine.

«Руки Вверх!» - «Он тебя целует»

Клип «Он тебя целует» с гомосексуальными мотивами и травести-эстетикой вышел в 2002 году. В его съемках принимала участие известная дрэг-артистка московской клубной сцены Толетта. Портал «Бок о бок» приводит слова Сергея Жукова о содержании клипа: «Сказать мы хотели только одно: люди любят, и не важно, кто любит: мужчина мужчину, женщина женщину, обычная пара, главное, что, если любовь есть, ради этого стоит петь».

Правда, со временем эстрада успокоилась. В 2017 году на канале Муз-ТВ солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков извинился за этот клип.

Борис Моисеев и Николай Трубач - «Голубая луна»

В 1998 году Борис Моисеев совместно с Николаем Трубачом выпускает клип «Голубая луна». Он начинает восприниматься зрителями и слушателями как каминг-аут. Тем более что слова песни практически прямо указывают на гомосексуальный подтекст: «голубая луна», «странная любовь», «не суждено стать покорителем невест».

Это полная страданий композиция о том, как тяжело таким людям в обществе. Конечно, Борис Моисеев и раньше намекал на свою ориентацию, но именно эта песня стала знаковой. Позже Николай Трубач признавался в интервью, что его стали считать геем после дуэта с Моисеевым, но на самом деле он им не является. Артист утверждал, что это был якобы продюсерский ход. 

t.A.T.u. - «Нас не догонят» и другие их клипы

Группа t.A.T.u. совершила революцию в шоу-бизнесе, используя образ лесбийской любви двух школьниц. Люди были изголодавшиеся по зрелищам. Дуэт стал настоящей сенсацией. 

«В нулевые для нас не было никаких границ и пределов. Просто взяли пятнадцатилетних девчонок, вылепили их образ, словно из пластилина и на самом деле могли делать с ними что угодно - хоть на Луну отправить. t.A.T.u. могли позволить себе любые выходки - отчасти успех группы объясняется этим продуманным беспредельным бунтарством, которое возникло из осознанных и неосознанных желаний и ощущений продюсерской команды. Шоу-бизнес невозможно представить без хулиганства, и проекты вроде t.A.T.u. не стоит воспринимать как политическое заявление или измерять их »традиционной« моралью», - цитирует портал Wonderzine продюсера Лену Кипер. 

Оскар - «Между мной и тобой»

«Между мной и тобой» - это история об андрогинном мужчине, который пытается воссоединиться с любимым. Это гей-романтика, за которую в 2001 году певец получил «Золотой граммофон». 

«Стрелки International» - Sexual Revolution

Настоящий гимн, поддерживающий ЛГБТ-сообщество и квир-культуру вышел в 2002 году. Это совместная песня и клип Бориса Моисеева и группы «Стрелки International» - Sexual Revolution. В клипе присутствуют Ленин как метафора к революции и экспериментам, отсылка к видео «Я сошла с ума». Участницы не скупятся на эротичные ласки, а Моисеев, впрочем, как Моисеев.

Creame Soda - «Никаких больше вечеринок»

Наследие поп-культуры 90-х с ее провокациями и сексуальной революцией вернулось в работах Александра Гудкова и студии «Чикен Карри». К примеру, одной из первых работ говорящих о современности через квир-эстетику стал клип группы Cream Soda  «Никаких больше вечеринок». Гудков и его команда идеально ощутили веяние времени и тренды в Сети. Клип мгновенно стал сенсацией среди молодого поколения.  

Creame Soda & Алена Свиридова - «Розовый фламинго»

В конце июля Cream Soda и Алена Свиридова представили ремейк на один из главных хитов 90-х «Розовый фламинго». На канале «Чикен Карри» появился практически сюрреалистичный клип в лучших традициях Александра Гудкова.

В нем представлена дворянская охота, крепостные, есть что-то от мира «Алисы в Стране чудес» и фильмов Марка Захарова, много перьев, красивые пейзажи, лошади и мушкеты. Кроме Александра Гудкова в клипе играет Евгений Понасенков, а роль розового фламинго, на которого все ведут охоту, исполняет Никита Кукушкин.

Портал «Афиша Daily» поговорил с музыкантами, которые признались, что песня «Розовый фламинго» всегда была для них чем-то особенным. «Я тоже впервые услышал этот трек в детстве, смотря телевизор вместе с родителями. Тогда клип на него показался мне чем‑то интимным и эротическим», - признался Дима (Cream Soda).

Исполнитель фламинго актер Никита Кукушкин: «Точно не помню, чем эта песня была для меня в юности. Но сейчас, когда слушаю, я анализирую ее, как говорится, с высоты прожитых лет. Позабылось мое первое впечатление, но сегодня для меня »Розовый фламинго« - гимн необычному человеку, странному, непохожему на других».

В интервью для RUS TVNET в 2020 году Свиридова объясняла, что если говорить о создании песни «Розовый фламинго», то этот образ придумала сама исполнительница.

«Я писала совершенно другую песню. Про какого-то странника... Я что-то себе повторяла... Какой-то небесный странник, и вдруг - розовый фламинго... »Розовый фламинго - дитя заката«. Я увидела эту картинку, и дальше я ее просто описала. Я всегда так пишу песни. Я должна как кино какое-то увидеть в голове и понять, что там происходит, а дальше оно само диктует слова», - пояснила артистка.

«Моя Мишель» - «Зима в сердце»(кавер на «Гостей из будущего»)

Недавно состоялась премьера клипа группы «Моя Мишель» на песню «Зима в сердце». Композиция является кавером известного хита группы «Гости из будущего». В видео снялись солистка группы Таня Ткачук и актер Максим Матвеев, который предстал в образе дрэг-квин.

Эта такая современная экранизация сказки о Снежной королеве, где Кай нашел себя в квир-культуре. Он открывается Герде. А дальше ролик о страхе и попытках принять любимого партнера таким, какой он есть. 

Отдельно в клипе показана жестокость этого мира по отношению к людям с другой ориентацией.

«Если ты не похож на всех или не соответствуешь заданным обществом меркам, рамкам, правилам, то ты автоматически изгой», - объяснила основательница и солистка группы Таня Ткачук.

Певица признавалась, что и сама раньше сталкивалась с агрессией из-за неформального стиля.

Максим Матвеев указала, что согласился сняться сразу. Для него это был интересный опыт: «Я стоял и танцевал на каблуках, и это, пожалуй, было самым сложным. Но ничего - привык, к последней сцене уже даже бегал в туфлях».


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