«Малыш» с обложки альбома Nirvana подает в суд на группу за сексуальную эксплуатацию

Мужчина по имени Спенсер Элден, чье изображение в младенческом возрасте было использовано при оформлении обложки альбома группы Nirvana Nevermind 1991 года, подает на рокеров в суд за сексуальную эксплуатацию детей. Об этом сообщает интернет-газета TMZ.

Элден утверждает, что 30 лет назад не мог согласиться на использование своего изображения на обложке альбома, потому что ему было всего четыре месяца. Его законные опекуны тоже не давали на это согласия.

Более того, мужчина в своем иске требует признать его фото на обложке Nevermind детской порнографией. По словам Элдена, группа обещала скрыть его гениталии на изображении под наклейкой, однако этого никогда не было сделано.

Таким образом, резюмирует мужчина, Курт Кобейн, Дейв Грол, Крист Новоселич, а также менеджеры и продюсеры группы не смогли защитить и предотвратить его сексуальную эксплуатацию, а из-за того, что его обнаженное детское тело было изображено на знаменитом альбоме, Элден якобы получил пожизненный ущерб.

Согласно иску, мужчина требует с каждого из живых участников культовой группы выплаты не менее 150 тысяч долларов. Что касается покойного лидера коллектива Кобейна, то, по мнению Элдена, взыскание должно быть обращено на его имущество.

Представители Nirvana пока что публично не прокомментировали ситуацию, отмечает издание.

Nevermind — второй и самый коммерчески успешный альбом культовой американской гранж-группы Nirvanа, выпущенный 24 сентября 1991 года. Именно после его выхода группа из локально известного коллектива превратилась в рок-звезд мирового масштаба.



