Мать весело проводила время с дочерьми, не подозревая, что за младшенькой прячется чьё-то белое лицо

Но, придя домой, мама решила оценить видео сразу. Лучше бы она этого не делала. Ведь за её ненаглядной всё это время прятался "упырь".

Я не знала, загружать или нет, но решила всё-таки поделиться. Это случилось с моей дочерью четыре дня назад,

- пишет обеспокоенная мать.

Мы были на Сан-Николасе, недалеко от Walmart. Я не знаю, в чём причина и почему это случилось именно с моей младшей дочкой... Каждый раз, когда я смотрю видео, у меня мурашки по коже,

- объяснила она.

На леденящих душу кадрах видно, что малышка быстро спускается с горки. И только самый внимательный зритель в начале ролика заметит бледное маленькое лицо человека, который слово столкнул девочку вниз. Как только Эрнандеса заметила "упыря" на ролике, она тут же выложила запись на своей странице в Facebook. Видео моментально стало вирусным, пишет The Sun.

Также в комментариях мать попросила пользователей соцсети поделиться предположениями, что же это могло быть. Лучше бы она этого не делала, ведь после прочтения комментариев под видео может стать лишь страшнее.

У этого существа действительно призрачное лицо, Оно настолько уродливо, что может испугать до смерти,