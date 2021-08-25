Илья Авербух и Лиза Арзамасова выбрали для сына царственное имя

На следующий же день после рождения второго сына Илья Авербух в беседе со «СтарХитом» отметил, что они с женой пока не придумали имя для мальчика. По его словам, у них было несколько вариантов, но они решили не торопиться и подумать еще.

Сегодня новоиспеченная мама наконец рассекретила имя сына. Лиза поделилась радостной новостью с поклонниками.

Ну а теперь знакомьтесь ближе. Наш Лев Ильич. Левушка,

— написала актриса.

Напомним, 47-летний Авербух специально прилетел на роды жены, оторвавшись от подготовки большого шоу в честь юбилея Нижнего Новгорода. «Я бесконечно счастлив рождению своего второго сына, нашего с Лизой первенца. Мальчик — 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь», — сказал счастливый отец.

26-летняя Лиза Арзамасова выписалась из больницы два дня назад и теперь всецело занята заботой о новорожденном. Авербух по мере сил старается помогать любимой, но у него напряженный рабочий график: проект за проектом.

К слову, об отношениях актрисы и фигуриста поклонники узнали лишь в прошлом году. Хотя позже влюбленные сообщили, что встречались уже несколько лет, просто никому не рассказывали о чувствах.