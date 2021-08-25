ТОП-5 знаков Зодиака, с которыми повезет создать крепкую семью

Овен

Это отличные семьянины, несмотря на бурные романы в молодости. Но на то это и Овны — пожалуй, никто из 12 знаков так не работает над собой, делая выводы из собственноручно «набитых шишек». А потому к браку они подходят крайне серьезно и обстоятельно, с большим удовольствием налаживают быт и выстраивают перспективные долгосрочные отношения.

Рак

Эти создания изначально как будто бы рождены для создания семьи. Сначала, живя с родителями, они заботятся о своем жилище, ограждая его от ненужных внешних вмешательств. Повзрослев и полюбив Раки готовы ради избранника или избранницы даже на подвиги. И они искренне заботятся о создании в отношениях атмосферы взаимопонимания и заботы.

Лев

Эти «цари зверей» не всегда просты для понимания: с одной стороны, они очень любят отсутствие контроля со стороны партнера, но, в силу своего характера, зависимы от его комплиментов, внимания и подарков. Львы любят быть в центре внимания и большинство из них падки на лесть, возможны измены. Но если отложить такие «девиации» характера, то это одни из самых заботливых и любящих семьянинов.

Дева

Практичные по жизни Девы — прекрасные создатели домашнего очага, и всегда поддержат спутника жизни разумным советом. Их природная любознательность не оставит равнодушными членов семьи, и все, под воодушевляющим контролем Девы, будут заниматься самообразованием.

Скорпион